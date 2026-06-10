途中出場メッシがPK弾！ アルゼンチン、W杯前最終戦でアイスランドに3発快勝
国際親善試合が10日に行われ、アルゼンチン代表がアイスランド代表と対戦した。
FIFAワールドカップ2026開幕前、最後の国際親善試合に臨んだアルゼンチン代表は、アイスランド代表と対戦。なお、アイスランド代表は5月31日に日本代表とも対戦しており、1−0で日本代表が勝利を収めていた。
リオネル・メッシやラウタロ・マルティネスらがベンチスタートとなった一戦は、8分にフリーキックの流れの混戦からこぼれ球をバレンティン・バルコが左足を振り抜いて、アルゼンチン代表が先制に成功した。
後半からはメンバーを大きく入れ替えたなか、69分からメッシが途中出場を果たすと、出場直後にスルーパスからL・マルティネスの決定機を演出し、同選手が倒されたことでPKを獲得。キッカーを務めたメッシが右上に沈めてリードを2点に広げた。
さらに、86分にはメッシとの連携からロドリゴ・デ・パウルが折り返したところをティアゴ・アルマダが押し込んでダメ押しゴールをマーク。このまま試合は終了し、アルゼンチン代表が3−0で快勝している。
なお、W杯連覇を目指すアルゼンチン代表はグループJに入り、16日にアルジェリア代表と、22日にオーストリア代表と、27日にヨルダン代表と対戦する予定となっている。
【スコア】
アルゼンチン代表 3−0 アイスランド代表
【得点者】
1−0 8分 バレンティン・バルコ（アルゼンチン代表）
2−0 69分 リオネル・メッシ（PK／アルゼンチン代表）
3−0 86分 ティアゴ・アルマダ（アルゼンチン代表）
FIFAワールドカップ2026開幕前、最後の国際親善試合に臨んだアルゼンチン代表は、アイスランド代表と対戦。なお、アイスランド代表は5月31日に日本代表とも対戦しており、1−0で日本代表が勝利を収めていた。
リオネル・メッシやラウタロ・マルティネスらがベンチスタートとなった一戦は、8分にフリーキックの流れの混戦からこぼれ球をバレンティン・バルコが左足を振り抜いて、アルゼンチン代表が先制に成功した。
さらに、86分にはメッシとの連携からロドリゴ・デ・パウルが折り返したところをティアゴ・アルマダが押し込んでダメ押しゴールをマーク。このまま試合は終了し、アルゼンチン代表が3−0で快勝している。
なお、W杯連覇を目指すアルゼンチン代表はグループJに入り、16日にアルジェリア代表と、22日にオーストリア代表と、27日にヨルダン代表と対戦する予定となっている。
【スコア】
アルゼンチン代表 3−0 アイスランド代表
【得点者】
1−0 8分 バレンティン・バルコ（アルゼンチン代表）
2−0 69分 リオネル・メッシ（PK／アルゼンチン代表）
3−0 86分 ティアゴ・アルマダ（アルゼンチン代表）
【動画】アルゼンチン代表がW杯前最後の親善試合で快勝！
飛躍に期待✨️— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 10, 2026
21歳の新星が決めた
🇦🇷バルコ 密集から左足が炸裂
🌍国際親善試合
🆚アルゼンチン×アイスランド
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異次元すぎて滅— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 10, 2026
🇦🇷メッシ
69分 途中出場
70分 ファーストプレーでスルーパス
71分 PK成功🎯
🌍国際親善試合
🆚アルゼンチン×アイスランド
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入ったことで違いが出た— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 10, 2026
🇦🇷きれいなカウンター
メッシ→デ・パウル→アルマダ
🌍国際親善試合
🆚アルゼンチン×アイスランド
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