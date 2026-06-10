阪神にとって悪夢の5イニング連続被弾となった。

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昨年の日本シリーズの再戦となった9日のソフトバンク戦。1勝4敗で日本一を逃した阪神ナインは、リベンジを誓って敵地福岡に乗り込んだが、返り討ちにあった。

先発の才木が初回から3イニング連続で3本塁打を浴びるなど3回を投げて被安打5、5失点と炎上すれば、4回から2番手でマウンドに上がった椎葉も、2イニング連続被弾で3本塁打を献上。5イニング以上の連続被弾は球団初という赤っ恥となった。

阪神は立石と森下の本塁打で応戦したものの、4-10と大敗を喫した。

昨年の日本シリーズだけじゃない。交流戦も5年連続1勝2敗。最後に勝ち越したのは2012年だから、13年間も勝ち越せていない。昨年までの対ソフトバンクの通算勝率は.414。パ球団で最も負けている天敵なのだ。

「9日現在、阪神はセ1位、ソフトバンクはパ2位だが、日本シリーズで対戦する可能性があると前評判の高い2球団。ただ、これだけ阪神に苦手意識があると、日本シリーズで覆すのは簡単じゃない。巨人も19、20年の日本シリーズで2年連続4連敗で計8連敗を食らったことがある。仮に阪神が日本シリーズに進んでも、巨人と同じ目にあいそうな負けっぷりです」（球界関係者）

阪神が岡田監督で日本一になった23年は、オリックスが相手だった。藤川阪神はソフトバンクがリーグ優勝しないことを祈るしかないのか。

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阪神と言えばこのところ森下翔太の不遜な態度に非難が殺到しているが、藤川監督の評判もすこぶる悪い。ことあるごとにオラつく様に対し《格好いいと思っているのか》といった声も上がっている。いったい何が起きているのか。●関連記事 【もっと読む】阪神藤川監督「オラつき」連発に対戦相手やファンから苦情の嵐 では、それらについて詳しく報じている。