楽天の森井誠之球団社長が１０日、楽天モバイル最強パーク宮城で、休養を発表した三木肇監督について取材に対応した。

球団は球団との双方協議によって退任が決定したと発表していた。その上で森井社長は「三木監督と話して、その中で休養を決断させていただきました。三木監督には多大な貢献をいただきました。いろいろ思い出はありますけど、球団に残していただいた功績は計り知れないと思います。残り８５試合、まだ諦めない。そのつもりで１試合でも多くファンの方に前向きな新しい戦いを見せていきたいと思います」と話した。

このタイミングでの決断ついては「何か数字を決めていたわけではないんですけど。現状チーム状況がよくない中で、戦っていただいたんですけど、その中で昨晩遅くまで話し合った結果です。双方合意です」とし、「監督だけの責任ではないです。１年間通して走り切らせてあげられなかったのは私の責任です。ですが、今チームを前向きに動かしていく中で、こういう１つの目の決断という形になります。１年間させられなかったのは、私の責任です」と話した。

また三木監督との話し合いの内容について問われると、詳細については明かさなかったが、「やっぱり結果を出せなかったら申し訳ない。新しい方向になってくれることを願っている」という言葉があったという。

１０日・巨人戦から塩川達也ヘッドコーチが監督代行として指揮を執ると発表していた。塩川監督代行については「あくまでも代行。今の段階で先のことは言わずに、まずは代行に全力で努めていただきたい」とした。

三木監督は２０１９年から楽天２軍監督を務め、２０年に１軍監督に昇格。２１年から再び２軍監督となり、昨季から再び１軍監督を務めていた。

復帰１年目となった昨季は６７勝７４敗２分けで４位。今季は４月１８日には今季最多の貯金４としていた。

しかし、４月末から急失速してしまう。２度の６連敗、２度の５連敗を喫し、ここまで５８試合で２１勝３６敗１分。９日・巨人戦で４連敗となり、今季ワーストの借金１５となっていた。首位・西武とは１４・５ゲーム差で、５位・ロッテとも７ゲーム差の最下位に沈んでいた。

楽天は４日のＤｅＮＡ戦（横浜）では７点差からの逆転負けを喫し、５日には小野寺投手コーチを１軍から２軍へ、青山投手コーチを２軍から１軍へ配置転換していた。

それでも浮上の兆しが見えず。２０２１年の３位を最後にＢクラスが続いている球団は、さらなるテコ入れに踏み切った。

◇三木 肇（みき・はじめ）１９７７年４月２５日、大阪市出身。４９歳。上宮から１９９５年度ドラフト１位でヤクルト入団。２００８年に日本ハムに移籍し、同年現役引退。日本ハム、ヤクルトでコーチなどを歴任。２０１９年から楽天２軍監督を務め、２０年に１軍監督。２１年から再び２軍監督となり、昨季から再び１軍監督に就任。