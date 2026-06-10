明日の『風、薫る』“セツ”村上穂乃佳、体調回復の一方で院長による“ある計画”が進行
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第11週「凪（なぎ）にそよぐ」（第54回）が6月11日に放送される。
【写真】笑顔のセツ（村上穂乃佳）『風、薫る』第54回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第54回あらすじ
りんと直美の献身的な看護で、セツ（村上穂乃佳）の体調は回復していった。ある日、再び権田（梅垣義明）がやってくるが、権田の様子はどこか変わっていて…。
一方、院長の多田（筒井道隆）はある計画を進めていた。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】笑顔のセツ（村上穂乃佳）『風、薫る』第54回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第54回あらすじ
りんと直美の献身的な看護で、セツ（村上穂乃佳）の体調は回復していった。ある日、再び権田（梅垣義明）がやってくるが、権田の様子はどこか変わっていて…。
一方、院長の多田（筒井道隆）はある計画を進めていた。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。