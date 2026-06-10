「西武４−３広島」（９日、ベルーナドーム）

逆転負けの責任を背負った。広島・床田寛樹投手は「勝負どころで粘りきれなかった。３点も取ってくれたのに負けたのは、僕のせい」と唇をかんだ。リードを吐き出した五回の投球。悔しさだけが残った。

３−１で迎えたこの回、先頭・滝沢の三塁へのバント内野安打をきっかけにピンチを招く。２死一、三塁から古賀悠に左前適時打を許すと、渡部にも左前へ運ばれ、試合は振り出しに戻った。

悔やんだのは、相手の狙いを逆手に取れなかったことだった。許した２本の適時打は、いずれも内角球。「狙って打ってきてる感じはあった。コースを変えるなり、球種を変えるなり、それができればよかった」と振り返った。

その直前のプレーにも悔しさをにじませた。２死一、三塁で古賀悠を迎えた場面。一塁へのけん制が、わずかに浮いた。「（低めに）ちゃんと投げていれば多分、刺せた」。一走・長谷川の逆を突いたが、送球がそれたためセーフの判定。直後に適時打を浴びた。試合の分岐点だった。

１０１球を要し、５回７安打３失点でマウンドを降りた。「週の頭で５回しか投げられてない。中継ぎをいっぱい使ってしまって申し訳ない」。前週、チームは５試合中２試合で延長十二回を戦った。長い回を投げ抜くことを自身に課した左腕。次回登板で、この日の悔しさを晴らすしかない。