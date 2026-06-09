女子プロレス「スターダム」のワンダー王者・羽南（２１）が、飯田沙耶（２９）との同門対決へ腕をぶした。

羽南が率いる「ＳＴＡＲＳ」では、４月の横浜大会でビー・プレストリーが造反して極悪軍「「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．」に加入。先月２３日の愛知・豊田大会でビーを相手に初防衛に成功し、次期挑戦者に同じユニットの飯田を指名。２０日東京・代々木大会でのＶ２戦が決まった。

ＳＴＡＲＳでは、向後桃と姫ゆりあがケガにより欠場中。羽南は９日、都内で開かれた調印式で「飯田ちゃんとは初めてのタイトルマッチだけど、私はこのベルトを取った時に絶対に逆指名したいと思っていた。今ＳＴＡＲＳには欠場者がいて、２人になってこれからどうＳＴＡＲＳをどう見せていこうかと考えた時に、普段組んでいる『ｗｉｎｇ☆ｇｏｒｉ』の私たちが戦ったら、もっと見せられると思った」と力説した。

これに飯田は「逆指名ありがとうございます。とてもうれしいです」と、タッグパートナーでもある羽南に感謝。その上で「あえて言わせてください。ＳＴＡＲＳのリーダーとしての器、見せてくださいよ。長らく隣でやってきたからこそ、その器を見たい。この全身で、どんなものかを体感したいです。ＳＴＡＲＳは今、ピンチではあるけど、ピンチはチャンス。私は羽南さんの全てを知っているつもりです。私と羽南さんしかできない試合をして、ＳＴＡＲＳ（の名）を世界にとどろかせましょうよ！」と熱く呼びかけた。これに羽南も「そうしよう！」と呼応した。

盟友同士の王座戦で、勝利の女神はどちらに微笑むか。