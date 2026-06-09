八咲実夢、オフショットで抜群スタイルを披露　※「八咲実夢」Instagram

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　アイドルグループ「NEFRALISE（ネフラリゼ）」メンバーの八咲実夢が9日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから驚きの声が集まった。

【写真】167cm現役アイドル、抜群プロポーション全開！　圧倒的なショットの数々（7枚）

　奈良県出身で身長167cmの八咲。SNSでは自身のソロショットを度々披露しており、抜群のスタイルが話題を呼んでいる。

　今回は「衣装かわいい」とつづり、フリルのあしらわれたミニスカートの衣装を着用し、カメラに微笑みかける姿を披露。ファンからは「何頭身あるの!?」「スタイルが抜群すぎる」「脚も長いし綺麗」など驚きのコメントが多数集まっている。

引用：「八咲実夢」Instagram（@nef_miyu1020）