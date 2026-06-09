167cm現役アイドル、ミニスカ姿にネット騒然「何頭身あるの!?」「スタイルが抜群すぎる」
アイドルグループ「NEFRALISE（ネフラリゼ）」メンバーの八咲実夢が9日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから驚きの声が集まった。
【写真】167cm現役アイドル、抜群プロポーション全開！ 圧倒的なショットの数々（7枚）
奈良県出身で身長167cmの八咲。SNSでは自身のソロショットを度々披露しており、抜群のスタイルが話題を呼んでいる。
今回は「衣装かわいい」とつづり、フリルのあしらわれたミニスカートの衣装を着用し、カメラに微笑みかける姿を披露。ファンからは「何頭身あるの!?」「スタイルが抜群すぎる」「脚も長いし綺麗」など驚きのコメントが多数集まっている。
引用：「八咲実夢」Instagram（@nef_miyu1020）
【写真】167cm現役アイドル、抜群プロポーション全開！ 圧倒的なショットの数々（7枚）
奈良県出身で身長167cmの八咲。SNSでは自身のソロショットを度々披露しており、抜群のスタイルが話題を呼んでいる。
今回は「衣装かわいい」とつづり、フリルのあしらわれたミニスカートの衣装を着用し、カメラに微笑みかける姿を披露。ファンからは「何頭身あるの!?」「スタイルが抜群すぎる」「脚も長いし綺麗」など驚きのコメントが多数集まっている。
引用：「八咲実夢」Instagram（@nef_miyu1020）