ホロライブ・大神ミオ、100万円の新PCを購入「10年は戦える」「やべースペック買ってるわ」
「ホロライブ」所属VTuber・大神ミオさんが、9日までにチャンネルで雑談配信を行い、新しく購入したPCのスぺックを公開。あまりのハイスペックにファンから驚きの声が上がっている。
【動画】大神ミオさんが新調したPCのスペックがすごすぎる（9：34ごろ）
4年ほど前に購入したPCが不調になったことで、最近はお休みをしていたミオさん。今回の配信ではPCを新調したことを報告しつつ、スペックを気にするリスナーのためにその全貌を大公開した。
CPUは「Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition」、メモリは64GB、グラフィックボードは「GeForce RTX 5090」、お値段はざっくり100万円と、かなりの高級PCだ。
ちなみに、ミオさん自身はこのスペックのすごさがわからないようで、購入した理由を「パソコンに詳しい人に勧められたから」と語っていた。
ミオさんのニューPCのスペックを見たファンからは「やべースペック買ってるわ」「バケモンスペックやｗ」「10年は戦える」などの声が上がっている。
引用：YouTubeチャンネル「Mio Channel 大神ミオ」
【動画】大神ミオさんが新調したPCのスペックがすごすぎる（9：34ごろ）
4年ほど前に購入したPCが不調になったことで、最近はお休みをしていたミオさん。今回の配信ではPCを新調したことを報告しつつ、スペックを気にするリスナーのためにその全貌を大公開した。
CPUは「Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition」、メモリは64GB、グラフィックボードは「GeForce RTX 5090」、お値段はざっくり100万円と、かなりの高級PCだ。
ちなみに、ミオさん自身はこのスペックのすごさがわからないようで、購入した理由を「パソコンに詳しい人に勧められたから」と語っていた。
ミオさんのニューPCのスペックを見たファンからは「やべースペック買ってるわ」「バケモンスペックやｗ」「10年は戦える」などの声が上がっている。
引用：YouTubeチャンネル「Mio Channel 大神ミオ」