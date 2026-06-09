大神ミオ

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　「ホロライブ」所属VTuber・大神ミオさんが、9日までにチャンネルで雑談配信を行い、新しく購入したPCのスぺックを公開。あまりのハイスペックにファンから驚きの声が上がっている。

【動画】大神ミオさんが新調したPCのスペックがすごすぎる（9：34ごろ）

　4年ほど前に購入したPCが不調になったことで、最近はお休みをしていたミオさん。今回の配信ではPCを新調したことを報告しつつ、スペックを気にするリスナーのためにその全貌を大公開した。

　CPUは「Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition」、メモリは64GB、グラフィックボードは「GeForce RTX 5090」、お値段はざっくり100万円と、かなりの高級PCだ。

　ちなみに、ミオさん自身はこのスペックのすごさがわからないようで、購入した理由を「パソコンに詳しい人に勧められたから」と語っていた。

　ミオさんのニューPCのスペックを見たファンからは「やべースペック買ってるわ」「バケモンスペックやｗ」「10年は戦える」などの声が上がっている。

引用：YouTubeチャンネル「Mio Channel 大神ミオ」