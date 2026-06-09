慶應卒・気象予報士美女45歳、かれんな浴衣姿に絶賛「素敵」「お似合い」
気象予報士の吉井明子が8日、自身のInstagramを更新し、涼しげな浴衣姿を公開し、ファンを喜ばせている。
【写真】「二枚目の破壊力よ」と声が上がった吉井明子の浴衣姿アップショット
日によっては夏日を記録する今日このごろ。吉井は「今年もまた浴衣を着てお出かけしたいです」と願望をつづり、自身の浴衣で屋外に佇むショットを公開。白地にボタニカルな柄があしらわれ、真っ赤な下駄の鼻緒がいいアクセントになっている。
レアな吉井の浴衣姿に「浴衣姿とてもお似合いです♪」「浴衣 もまたいい」「素敵な写真」といった声、さらに寄りで撮影された2枚目に対しても「二枚目の破壊力よ」といった絶賛の声が寄せられている。
■吉井明子（吉井明子）
1980年10月15日 生まれの45歳。東京都出身で、慶應義塾大学文学部哲学科を卒業し、メディアコミュニケーション研究所を修了する。大学卒業後に気象予報士となり、現在はNHKラジオの番組『マイあさ』『Nらじ』にて気象情報キャスターを担当している。
引用：「吉井明子」Instagram（＠akiko_yoshii_sunny_rain）
【写真】「二枚目の破壊力よ」と声が上がった吉井明子の浴衣姿アップショット
日によっては夏日を記録する今日このごろ。吉井は「今年もまた浴衣を着てお出かけしたいです」と願望をつづり、自身の浴衣で屋外に佇むショットを公開。白地にボタニカルな柄があしらわれ、真っ赤な下駄の鼻緒がいいアクセントになっている。
レアな吉井の浴衣姿に「浴衣姿とてもお似合いです♪」「浴衣 もまたいい」「素敵な写真」といった声、さらに寄りで撮影された2枚目に対しても「二枚目の破壊力よ」といった絶賛の声が寄せられている。
■吉井明子（吉井明子）
1980年10月15日 生まれの45歳。東京都出身で、慶應義塾大学文学部哲学科を卒業し、メディアコミュニケーション研究所を修了する。大学卒業後に気象予報士となり、現在はNHKラジオの番組『マイあさ』『Nらじ』にて気象情報キャスターを担当している。
引用：「吉井明子」Instagram（＠akiko_yoshii_sunny_rain）