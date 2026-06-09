當真あみ、『パリエト』共演の友人と再会 ファン歓喜「このコンビ最強」「かわいすぎる」
女優の當真あみが9日に自身のInstagramを更新し、『パリに咲くエトワール』などで共演した女優・嵐莉菜との2ショットを公開し、同作のファンらから歓声が上がった。
【写真】この2人本当に尊い…！ 當真あみと嵐莉菜
現在、オフィーリア役で出演中の舞台『ハムレット』が上演中の當真。この日は「休演日」だったと明かし、「という事で、 東京公演千秋楽後のお休みの日に 莉菜ちゃんと会う事が出来たのでその写真を」と、嵐と写る2ショットを公開した。
この2人と言えば、公開後SNSDでの口コミで評判を呼んで話題になったアニメ映画『パリに咲くエトワール』で共演したほか、當真の主演ドラマ『ちはやふる-めぐり-』（日本テレビ系）でも共演した仲だ。
嵐と再会しすっかりエネルギーチャージができたようで、當真は「舞台も見に来てくれていてそのお話もしたりして、 幸せな時間を過ごしました！」「ありがとう莉菜ちゃん」と感謝をつづっている。
コメント欄には「ん〜〜御二人ホントに仲良しなのね〜」「ちはやふる、パリに咲く！もう素敵なコンビ！あみちゃんありがと！」「ホンマに、このコンビ最強」「2人ともかわいすぎる、、」といった声が寄せられている。
■當真あみ（とうま あみ）
2006年11月2日生まれ。沖縄県出身。地元・沖縄で中学2年の時にスカウトされ芸能界入り。翌年のリクルートの企業CMでデビューを果たした。女優としてドラマ『妻、小学生になる。』（2022年）、映画『水は海に向かって流れる』（2023年）などにも出演。4月には出演したドラマ『無垢なる証人』（テレビ朝日系）が放送され、映画『人はなぜラブレターを書くのか』も公開された。
引用：「當真あみ」Instagram（@ami_touma_）
【写真】この2人本当に尊い…！ 當真あみと嵐莉菜
現在、オフィーリア役で出演中の舞台『ハムレット』が上演中の當真。この日は「休演日」だったと明かし、「という事で、 東京公演千秋楽後のお休みの日に 莉菜ちゃんと会う事が出来たのでその写真を」と、嵐と写る2ショットを公開した。
嵐と再会しすっかりエネルギーチャージができたようで、當真は「舞台も見に来てくれていてそのお話もしたりして、 幸せな時間を過ごしました！」「ありがとう莉菜ちゃん」と感謝をつづっている。
コメント欄には「ん〜〜御二人ホントに仲良しなのね〜」「ちはやふる、パリに咲く！もう素敵なコンビ！あみちゃんありがと！」「ホンマに、このコンビ最強」「2人ともかわいすぎる、、」といった声が寄せられている。
■當真あみ（とうま あみ）
2006年11月2日生まれ。沖縄県出身。地元・沖縄で中学2年の時にスカウトされ芸能界入り。翌年のリクルートの企業CMでデビューを果たした。女優としてドラマ『妻、小学生になる。』（2022年）、映画『水は海に向かって流れる』（2023年）などにも出演。4月には出演したドラマ『無垢なる証人』（テレビ朝日系）が放送され、映画『人はなぜラブレターを書くのか』も公開された。
引用：「當真あみ」Instagram（@ami_touma_）