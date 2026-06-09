女の子への素敵なサプライズの瞬間が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で121万4000回再生を突破し、「かわいいしか出てこない…」「なんて幸せ空間」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：娘に内緒で『子犬を飼った』結果→大きなダンボールを開けた瞬間…愛に溢れた『100点満点な反応』】

ダンボールを開けてみると…

TikTokアカウント「merupua_border」の投稿主さんは、ボーダーコリーの『める』ちゃんとの暮らしを紹介しています。

ある日、投稿主さんは娘さんに内緒で、とっておきのサプライズを準備していました。部屋の真ん中には大きなダンボール箱。娘さんは「何が入ってるの？」と不思議そうな顔をしながら近づき、ワクワクした様子で箱を開け始めたそうです。

すると、中から何やらモゾモゾと動く気配が。まさかの展開に、娘さんも少し緊張気味だったとか。

抱っこで初めてのご挨拶

箱の中にいたのは、ふわふわの小さな子犬でした。娘さんは突然の出来事にびっくり。驚きながらもすぐに笑顔になり、「犬がいる…！」と嬉しそうに叫んだそうです。箱の中を何度ものぞき込みながら、「かわいい～」と連発。隣にいためるちゃんに「める、仲間ができたよ」と紹介する様子も見せていたとか。

そして、初めて抱っこ。壊れ物を扱うようにそっと腕の中へ迎え入れ、優しく抱きしめる姿からは、すでにたくさんの愛情が溢れていました。子犬のほうも安心したように体を預け、その光景だけでサプライズは大成功だったことが伝わってきます。

先住犬にもしっかり紹介

その後は、めるちゃんにも会わせるため、子犬を床へ。すると、めるちゃんは興味津々で近づき、まずはクンクンとご挨拶。子犬も負けじと近づき、お互いに少しずつ距離を縮めていったそうです。娘さんも少し離れた場所から、微笑ましそうに見守っていたとか。

そして気づけば、娘さんと子犬はすっかり仲良しモード。じゃれ合ったり、そっと撫でながら笑い合ったりと、初日とは思えないほど自然に遊び始めたそうです。すっかり家族になった子犬の名前は『ぷあな』ちゃん。サプライズから始まった出会いは、あっという間に温かな時間へと変わっていったのでした。

この投稿には「全員かわいい」「見ているこっちもニヤニヤしてしまいました」などの温かなコメントが寄せられています。

めるちゃん＆ぷあなちゃんの平和な日常はTikTokアカウント「merupua_border」の他の投稿からチェックすることができます。ぜひ遊びに行ってみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「merupua_border」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。