【スタバ】新ドリンクシリーズ『FRUITY CHEERS』セブン‐イレブン限定で登場 フルーツ、ティー、ミルクを組み合わせた新たな味わい
スターバックスとサントリーは、フルーツ、ティー、ミルクを組み合わせた新ドリンクシリーズ「スターバックス FRUITY CHEERS」を立ち上げ、「スターバックス FRUITY CHEERS TORORI ストロベリーベリーベルガモット」と「同 マンゴーパッションフルーツ」を、16日から全国のセブン‐イレブン限定で発売する。夏に向けて、果実の華やかな香りとミルクの満足感、ティーの爽やかさを融合させた新たな味わいを提案する。
【画像】かわいい！おもわず写真を撮りたくなるパッケージ
「スターバックス FRUITY CHEERS」は、「Stay Cheerful,いつだって、ゴキゲンな私で。」をコンセプトに掲げる新シリーズ。果汁の明るい味わいとティーの爽やかさに加え、ミルクによるコクや満足感を組み合わせた。熟した果実を思わせる“とろり”とした香りと、なめらかな口当たりが特長で、気分転換したい夏の午後や、自分を励ましたいシーンに向けた商品として展開する。
「スターバックス FRUITY CHEERS TORORI ストロベリーベリーベルガモット」は、ストロベリーとブラックベリーの甘酸っぱい風味に、ベルガモットの爽やかな香りを重ねた1本。さらにジャスミンティーを合わせることで、華やかでフルーティーな味わいに仕上げた。ストロベリーの甘い香りとミルクのまろやかさが調和し、上品な余韻が楽しめるという。
一方の「同 マンゴーパッションフルーツ」は、マンゴーの芳醇な香りとパッションフルーツの爽快感を組み合わせた。ミルクとブラックティーを重ねることで、トロピカルな果実感とコクのある飲み心地を実現。口に含んだ瞬間に南国フルーツの豊かな香りが広がり、夏らしい高揚感を感じられる味わいとなっている。
パッケージには、それぞれのフレーバーを象徴するフルーツを大きく配置。フルーツの鮮やかさとティーの爽快感、ミルクのまろやかさが重なり合う味わいをレイヤー状のデザインで表現した。暑い季節でも手に取るだけで前向きな気分になれるような世界観を打ち出している。
■商品概要
・スターバックス FRUITY CHEERS TORORI ストロベリーベリーベルガモット
容量：500ミリリットルペットボトル
希望小売価格：210円（税別）
賞味期限：10ヶ月
発売日：6月16日
・スターバックス FRUITY CHEERS TORORI マンゴーパッションフルーツ
容量：500ミリリットルペットボトル
希望小売価格：210円（税別）
賞味期限：8ヶ月
発売日：6月16日
・発売地域：全国のセブン‐イレブン（一部店舗を除く）
「スターバックス FRUITY CHEERS」は、「Stay Cheerful,いつだって、ゴキゲンな私で。」をコンセプトに掲げる新シリーズ。果汁の明るい味わいとティーの爽やかさに加え、ミルクによるコクや満足感を組み合わせた。熟した果実を思わせる“とろり”とした香りと、なめらかな口当たりが特長で、気分転換したい夏の午後や、自分を励ましたいシーンに向けた商品として展開する。
「スターバックス FRUITY CHEERS TORORI ストロベリーベリーベルガモット」は、ストロベリーとブラックベリーの甘酸っぱい風味に、ベルガモットの爽やかな香りを重ねた1本。さらにジャスミンティーを合わせることで、華やかでフルーティーな味わいに仕上げた。ストロベリーの甘い香りとミルクのまろやかさが調和し、上品な余韻が楽しめるという。
一方の「同 マンゴーパッションフルーツ」は、マンゴーの芳醇な香りとパッションフルーツの爽快感を組み合わせた。ミルクとブラックティーを重ねることで、トロピカルな果実感とコクのある飲み心地を実現。口に含んだ瞬間に南国フルーツの豊かな香りが広がり、夏らしい高揚感を感じられる味わいとなっている。
パッケージには、それぞれのフレーバーを象徴するフルーツを大きく配置。フルーツの鮮やかさとティーの爽快感、ミルクのまろやかさが重なり合う味わいをレイヤー状のデザインで表現した。暑い季節でも手に取るだけで前向きな気分になれるような世界観を打ち出している。
■商品概要
・スターバックス FRUITY CHEERS TORORI ストロベリーベリーベルガモット
容量：500ミリリットルペットボトル
希望小売価格：210円（税別）
賞味期限：10ヶ月
発売日：6月16日
・スターバックス FRUITY CHEERS TORORI マンゴーパッションフルーツ
容量：500ミリリットルペットボトル
希望小売価格：210円（税別）
賞味期限：8ヶ月
発売日：6月16日
・発売地域：全国のセブン‐イレブン（一部店舗を除く）