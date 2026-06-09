テレビ初公開の家康の肖像画！普段は非公開の貴重な姿…小泉孝太郎も感慨「重みを感じる絵」

本日6月9日（火）の『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』は、『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』との合体2時間スペシャルで放送される。

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『火曜の良純孝太郎』では、5月19日（火）放送回に続いて、石原良純＆小泉孝太郎が東京を代表する観光地“上野”を大冒険。長年、この街が人々に親しまれてきた秘密、そして上野という地の知られざる歴史に迫る。

今回、一行が向かったのは、今も徳川家の菩提寺として6人の将軍が眠る“寛永寺”。

江戸時代、上野公園一帯は東京ドーム21個分という広大な面積を誇る寛永寺の境内だったのだが、1868（慶応4・明治元）年の上野戦争で諸堂の多くが焼失。明治12年、現在の場所に寺の本堂にあたる根本中堂が再建された。

歴代将軍が息災を願う祈りの場だった根本中堂では、江戸時代から残る貴重なご本尊を参拝。さらに、普段は非公開だという徳川家康の肖像画をテレビ初公開する。

描かれていたのは、“神格化”された晩年の家康公の姿。家康は死後、寛永寺を創建した“天海大僧正”の提案により、“東照大権現”という特別な神として祀られるようになったのだが、その背景を知った孝太郎は「寛永寺も含めてすべてはこの方（＝家康）から始まったんですね。重みを感じる絵ですね」と感慨を覚える。

寛永寺では、普段は見ることができない徳川最後の将軍・徳川慶喜ゆかりの場所にも特別潜入する。

そこは、慶喜が大政奉還後に2カ月間、謹慎生活を送った“葵の間”。朝廷に恭順の意を示すため将軍が自らに謹慎を課すなど、まさに前代未聞の出来事。

ここでは江戸城での豪華な生活とは違い、僧侶と同じ精進料理を食べ、風呂もない質素な暮らしを送っていたことが明らかに。

NHK大河ドラマ『八重の桜』（2013年）で慶喜を演じた孝太郎は、これまでとは違う慶喜の一面を知り、「鳥肌が立ちました」と胸を揺さぶられる。

やはり普段は見ることができない、歴代将軍6人が眠る“御霊廟”も特別に拝観。

5代将軍・徳川綱吉の宝塔を目の前にした良純は、日光東照宮を思わせる神聖な空間に「ここに入った瞬間、日光に来ちゃったのかなと思った」と驚き、孝太郎も「上野から違うところに来たみたい」と、その厳かな雰囲気に圧倒される。

番組ではこのほか、上野公園内にある老舗レストランも訪問。

江戸から明治にかけて激動とともに変貌を遂げた上野という街の奥深さに2人は感動する。