お笑いコンビ、リンダカラー∞が７日、公式ＹｏｕＴｕｂｅ「リンダカラー∞のロックスター３」を配信。紅一点メンバーのりなぴっぴが上京してから約１０年で１６回も転居している壮絶な理由を明かした。

メンバーのＤｅｎとたいこーを生徒役に、ホワイトボードに居住した１６カ所をつづりながら、授業風に自身の遍歴を説明した。

高校卒業後に故郷の山形から上京し、ラーメン屋を営む会社に就職すると、まずは渋谷区笹塚の社宅に住んだというりなぴっぴ。「入社した初日か２日目に食中毒になります」と切り出した。研修を受けている最中に腹痛に見舞われ早退し、帰宅したという。

笹塚駅に着くと、見知らぬ男性から呼び止められ、「ＬＩＮＥを教えてください」とナンパされたという。男性に対して気持ち悪いと嫌悪感を抱くも「じゃ、インスタならいいですよ」と応じたが、その男性がストーカーになったという。

出会いから２カ月もたたないうちに、自宅のインターホンに男性が映るような事態が起きたため、「ちょっとヤバイなと思って」最初の引っ越しをしたという。Ｄｅｎとたいこーは「えーっ。ヘビーな上京物語だな」と呆然だった。

その後、都内を転々としたが、ストーカー男のつきまといは続いた。その間に恋人ができたが、束縛が強まり、「○す！」と脅迫され、新宿の家から家出し、浅草に転居したという。

その後、一時は大阪に移ったこともあったが、そこでも別のストーカーの被害に。そのストーカーは東京まで追いかけてきて…などめまぐるしい展開が続いた。結局は１６カ所をさまよう流浪の半生をあっけらかんと語った。

リンダカラー∞は、カリスマのＤｅｎを２人が称賛する芸風が人気。りなぴっぴは、トリオとして活躍する一方で、ソロで写真集を発売するなど、美貌が注目されている。