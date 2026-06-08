TBSの田村真子アナウンサー（30）が8日、自身のインスタグラムを更新し、ウエディングショットを公開した。

真珠のイヤリングを付ける横顔のショットや長い裾とベールがゴージャスな純白のウエディングドレス姿、華やかな振り袖姿のショットの3枚を投稿。白い鳩の絵文字を添えた。

田村アナは昨年12月26日、インスタグラムで一般男性と結婚したことを発表。司会を務める「ラヴィット！」（月〜金曜前8・00）でも生報告し、「先日結婚いたしまして。一般の方なんですけど。これからも頑張ってまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします」と呼びかけていた。

TBSの先輩で現在はフリーの山本里菜アナウンサーから「改めておめでとう 本当に本当に美しかったです」、後輩の若林有子アナウンサーから「気品がありすぎて王女のようです 美しすぎて尊いです」と祝福のコメントが届いたほか、フォロワーからも「改めてご結婚おめでとうございます」「お綺麗です」「いつもですが、いつも以上に綺麗です」「めちゃめちゃ美しい」などの声が寄せられた。