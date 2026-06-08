TBS3年目クールビューティ美女、透き通るような美脚、素足で浜辺に佇む姿に反響
TBS入社3年目の浦野芽良（かいら）が7日に自身のInstagramを更新し、今年1月にニュージーランドを訪れたときのショットを公開。透き通るような素足で浜辺を楽しむ姿に反響が寄せられている。
【写真】浦野芽良、かわいい！ 浴衣姿にデニムショットも
2024年入社の浦野アナは、『THE TIME’/THE TIME,』（TBS系）の木曜と金曜を担当していたほか、『ラヴィット！』と『ひるおび』の水曜日のニュースなどを担当している。前回3日の投稿で、「1月…姉と祖母に会いにニュージーランドへ」とつづるとともに、現地で撮影したさまざまな思い出フォトを公開していた。
そんな浦野アナはこの日「ニュージーランドの海恋しい」とつづり、浜辺で岩肌にもたれて笑顔を見せるショットを公開した。海辺ということもあり、浦野アナはミニ丈のワンピースに素足にビーチサンダルという軽装だ。
コメント欄には「可愛い」という声が殺到。「脚綺麗〜可愛い〜」「海と合うコーデ！ やはりセンスあるな」といった声も寄せられている。
引用：「浦野芽良（TBS）」Instagram（@urano.kyla）
【写真】浦野芽良、かわいい！ 浴衣姿にデニムショットも
2024年入社の浦野アナは、『THE TIME’/THE TIME,』（TBS系）の木曜と金曜を担当していたほか、『ラヴィット！』と『ひるおび』の水曜日のニュースなどを担当している。前回3日の投稿で、「1月…姉と祖母に会いにニュージーランドへ」とつづるとともに、現地で撮影したさまざまな思い出フォトを公開していた。
コメント欄には「可愛い」という声が殺到。「脚綺麗〜可愛い〜」「海と合うコーデ！ やはりセンスあるな」といった声も寄せられている。
引用：「浦野芽良（TBS）」Instagram（@urano.kyla）