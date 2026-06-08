EV販売台数「第1位」の人気軽がマイナーチェンジ！

日産は2026年4月16日、軽EV（電気自動車）「サクラ」のマイナーチェンジを実施し、同日より販売を開始しました。

ユーザーからの反響など、日産ディーラーではどのような声があるのでしょうか。気になる納期情報なども含め、問合せしてみました。

【動画】これがデザイン一新の日産 軽EV「“新”サクラ」です！ 動画で見る（30枚以上）

サクラは、「リーフ」「アリア」に続く日産のEVです。

車名である“SAKURA”は、「日本の電気自動車の時代を彩り、代表するクルマとなって欲しい」という願いから、日本を象徴する花である桜に由来し、社内公募により決められました。

また、三菱「eKクロスEV」は、プラットフォーム、EVシステムおよび出力、一充電航続距離、基本的な安全装備などが共通している兄弟車でもあります。

外観のデザインなどの差別化を図っているものの、いずれも日産と三菱の合弁会社であるNMKVが手がけました。

2022年に発売されると、「2022-2023日本カー・オブ・ザ・イヤー」、「2023年次RJCカーオブザイヤー」、そして「2022〜2023日本自動車殿堂カーオブザイヤー」の3冠を軽自動車として初めて受賞するなど、高い評価を獲得しています。

2025年には国内販売が1万4093台を記録するなど、2022年から2024年に続き、サクラは4年連続でEV販売台数第1位を獲得しています。

デビューから4年が経過したなかで実施された今回のマイナーチェンジでは、サクラならではの魅力をさらに際立たせるために外観のデザインを刷新しています。

G／Xグレードのフロントフェイスには、ボディカラーと同色のカラードグリルを採用し、カッパー色があしらわれた新デザインのフロントバンパーをアクセントとして組み合わせることで、一目で進化を感じさせるデザインを実現しています。

15インチのアルミホイールの意匠も変更されており、日本の伝統美を感じさせる「水引のテーマ」を継承しつつ、より大きく、ダイナミックな印象を与えるデザインへと変更されています。

また、日産として初採用となるボディカラー、「水面乃桜-ミナモノサクラ-」は、水辺に咲く桜が水面に映る情景を映しこんだ、上質感と華やかさをより際立たせる落ち着きのある色合いが特長です。

実用面においては、充電用のポートリッドとコネクタに施錠機能を追加しています。

また、オプションとして100V AC電源（1500W）が、ラゲッジルームとインストルメントパネルの2箇所に設定可能となり、家電の使用や給電車としての運用に対応しています。

さらに機能面では、接近時アンロック機能や降車時オートロック機能、後席リマインダーを搭載。

車内においても、助手席側のカップホルダー追加、エアコン風向の調整、ドライブモードスイッチの配置変更が実施されています。

ボディサイズは従来と同様で、全長3395mm×全幅1475mm×全高1655mm、ホイールベース2495mmに変更はありません。

車両本体価格は、Sグレードが244万8600円、Xグレードが259万9300円、Gグレードが299万8600円です（いずれも消費税込）。

なお、全車共通で令和7年度補正予算の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」58万円の対象となり、これを利用した場合の実質的な購入価格は約187万円からとなります。

今回のマイナーチェンジに寄せられたユーザーの反響について、5月下旬に首都圏にある日産ディーラーに問い合わせてみました。

「テレビでCMがひんぱんに流れているからなのか、比較的ご高齢のお客様が『サクラっていう電気自動車ってどれなの』と来店されるケースが多いですね。

実際に試乗していただくと驚きの表情で『こんなに違和感なく乗れるとは思わなかった』『静かでいい』と喜んでくださいます。

旅行に使うことはめったにないし、近隣を移動するなら電気自動車の方がいいかもしれないということでお選びいただいております。

クルマに詳しい方だと納期の問題を気にされますが、サクラに関していえばだいたい2〜3か月でご納車が可能です」

他の日産ディーラーにも問い合わせてみました。

「ご自宅にミニバンなどのクルマがもう1台あり、主に奥さまの通勤用としてサクラを選ばれるお客様がさっそくいらっしゃいました。

小回りが効くので便利だし、ガソリンスタンドに行く手間が省けると喜んでいただいております。スッキリしたフロントフェイスも好評です。

比較的短納期であることも評価していただいているようで、現在2〜3か月でご納車が可能です」

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航続可能距離180km（WLTCモード）というスペックを考慮すると、サクラは週末の長距離移動などに適したモデルではないかもしれません。しかしミニバンなどとうまく組み合わせることで、非常に使い勝手の良い存在となります。

自宅に充電設備が用意できるユーザーなら、検討してみる価値はありそうです。