小南光司、デビュー10周年イヤーに2nd写真集を発売「進みながらも初心を忘れないという思いを」 多彩な表情を切り取る
俳優の小南光司が8月21日にKADOKAWAから『小南光司2nd写真集（タイトル未定）』を発売することを発表した。
【写真】多彩な表情を切り取る『小南光司2nd写真集（タイトル未定）』
ミュージカル『コードギアス』ルルーシュ役、舞台『KING OF PRISM』神浜コウジ役、『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』朔間 零役など、2.5次元舞台に多数出演し、『1789 -バスティーユの恋人たち-』フェルゼン役などグランドミュージカルにも活躍の場を広げている小南の2nd写真集となる。
本作は小南が愛する映画作品からインスピレーションを受けたコンセプチュアルなショットと、生まれ育った地元・横浜で撮影した自然体のショットを収録。デビュー10周年イヤーを迎えた今、ますます輝きを増す多彩な表情を切り取った。
発売日は2026年8月21日。発売直後の8月22日・23日には、横浜・東京で本人登壇による発売記念イベントも開催。また、小南光司ファンクラブ「小南ハイツ」では、ファンクラブ限定版の販売も予定されている（内容は後日発表）。
■小南光司コメント
みなさんこんにちは！小南光司です！
まさか2nd写真集を出すとは思っていませんでした！
これも今回、ご尽力くださった方々のおかげでございます。
7年前に出した写真集は海外での撮影でしたが今回は育った町『横浜』、そして僕がお気に入りの作品からいくつかインスピレーションを受けたテーマで撮影をしました。
原点に帰る。そして挑戦。
30歳を超えた今、進みながらも初心を忘れないという思いをこの一冊に込めさせていただきました。
地元の空気に心委ねる小南。作品の世界での小南。さまざまな小南光司を楽しんでいただける一冊になっていると思います。
ぜひ！楽しみに！していて！ください!!
【写真】多彩な表情を切り取る『小南光司2nd写真集（タイトル未定）』
ミュージカル『コードギアス』ルルーシュ役、舞台『KING OF PRISM』神浜コウジ役、『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』朔間 零役など、2.5次元舞台に多数出演し、『1789 -バスティーユの恋人たち-』フェルゼン役などグランドミュージカルにも活躍の場を広げている小南の2nd写真集となる。
発売日は2026年8月21日。発売直後の8月22日・23日には、横浜・東京で本人登壇による発売記念イベントも開催。また、小南光司ファンクラブ「小南ハイツ」では、ファンクラブ限定版の販売も予定されている（内容は後日発表）。
■小南光司コメント
みなさんこんにちは！小南光司です！
まさか2nd写真集を出すとは思っていませんでした！
これも今回、ご尽力くださった方々のおかげでございます。
7年前に出した写真集は海外での撮影でしたが今回は育った町『横浜』、そして僕がお気に入りの作品からいくつかインスピレーションを受けたテーマで撮影をしました。
原点に帰る。そして挑戦。
30歳を超えた今、進みながらも初心を忘れないという思いをこの一冊に込めさせていただきました。
地元の空気に心委ねる小南。作品の世界での小南。さまざまな小南光司を楽しんでいただける一冊になっていると思います。
ぜひ！楽しみに！していて！ください!!