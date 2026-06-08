乃木坂46、一ノ瀬美空センターの最新アー写公開 菅原咲月が4代目キャプテンとなり初シングル
乃木坂46が、7月22日に発売する最新シングル「是非に及ばず」の最新ビジュアルが公開した。
【撮り下ろし】プロすぎ！あざとかわいすぎるポーズを披露した一ノ瀬美空
42枚目シングル「是非に及ばず」の選抜メンバー18人による最新ビジュアルは、今作表題曲センターを務める5期生・一ノ瀬美空が中心に立ち、フォーメーションのフロントを務める4期生・賀喜遥香と6期生・瀬戸口心月が一ノ瀬の前に並ぶ、乃木坂46の夏を感じさせるような華やかさと可憐さを兼ね揃えた最新ビジュアルとなっている。
同グループは、5月19日〜21日に開催された『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』では最終日に梅澤美波 卒業コンサートを開催。3代目キャプテンとして乃木坂46をけん引していた梅澤美波がグループを卒業し、新たに5期生・菅原咲月が4代目キャプテンに就任。キャプテンが新たに菅原咲月になり、初めてのシングルリリースとなる。
そんな最新シングルとともに回る夏の全国ツアー『真夏の全国ツアー2026』は、13日から福井県・サンドーム福井よりスタートする。
【撮り下ろし】プロすぎ！あざとかわいすぎるポーズを披露した一ノ瀬美空
42枚目シングル「是非に及ばず」の選抜メンバー18人による最新ビジュアルは、今作表題曲センターを務める5期生・一ノ瀬美空が中心に立ち、フォーメーションのフロントを務める4期生・賀喜遥香と6期生・瀬戸口心月が一ノ瀬の前に並ぶ、乃木坂46の夏を感じさせるような華やかさと可憐さを兼ね揃えた最新ビジュアルとなっている。
そんな最新シングルとともに回る夏の全国ツアー『真夏の全国ツアー2026』は、13日から福井県・サンドーム福井よりスタートする。