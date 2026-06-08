日本代表と初戦で対戦するオランダ代表がタイムズスクエアに集結した

北中米ワールドカップ（W杯）で日本代表と対戦するオランダ代表がアメリカ・ニューヨークのタイムズスクエアに集結した。

メンバーの一人であるMFフレンキー・デヨングがインスタグラムで公開した。

オランダは今大会のグループFに入り、日本、チュニジア、スウェーデンと対戦する。そして大事な初戦は森保一監督率いる日本と激突する。

そんなオランダの選手は事前キャンプ地のニューヨークの夜の街に姿を見せた。“オランイェ”は現地時間6月3日にロッテルダムでアルジェリアと国際親善試合を行った後にアメリカ入り。そして7日、デヨングがインスタグラムを更新し、タイムズスクエアを観光する私服姿の選手たちの集合写真が公開された。

オランダ代表の公式SNSでも写真は公開されると、「フレンキーが真ん中で映るの珍しい」「カッコイイな」「これと1週間後対戦するんだ」「随分と余裕な感じだな」と様々なコメントが寄せられていた。オランダと日本の試合は現地時間14日（日本時間15日5時）にキックオフを迎える。（FOOTBALL ZONE編集部）