ネーションズリーグ

バレーボールの女子ネーションズリーグ（VNL）第1週カナダ大会は熱戦が続いている。世界ランク5位の日本は6日（日本時間7日）、同10位のドイツに3-0（25-20、25-15、26-24）でストレート勝ちし、3連勝。もはやお馴染みとなった光景に笑撃が広がった。

佐藤淑乃がチーム最多20得点を挙げたほか、山口真季も1ブロックを含む4得点で上々の代表デビューを飾った。

ドイツを寄せ付けなかった一戦。コート上では、おなじみの光景が広がった。プレーが白熱すると、アクバシュ監督がついついコートに。X上のファンの視線を集めた。

「アクバシュ監督が元気すぎる」

「アクバシュ監督入りすぎwww絶対今フォローしに行ったでしょ」

「アクバシュさんガッツポーズしながら度々コートに入ってきちゃうの本当かわいいww」

「アクバシュもブロックフォローに参加しとるよ、その距離は笑」

「アクバシュさんコート入りすぎてテクニカル大丈夫？ってなる」

ネーションズリーグで好発進した日本は、第1週の最終戦として7日（日本時間8日）にカナダと対戦する。



（THE ANSWER編集部）