『才女のお世話 高嶺の花だらけな名門校で、学院一のお嬢様(生活能力皆無)を陰ながらお世話することになりました』EDテーマが、前島亜美「完璧じゃないわたし」に決定！

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ギャップ可愛いお嬢様との、お世話から始まる甘々ラブコメ、2026年7月4日（土）からMBS、テレ東、BS朝日にて放送される『才女のお世話 高嶺の花だらけな名門校で、学院一のお嬢様(生活能力皆無)を陰ながらお世話することになりました』。EDテーマは前島亜美が担当することが決定し、さらに追加キャスト情報が公開され、旭可憐役も前島亜美が演じることが決定した。

EDテーマは幅広い分野で活動する声優アーティスト・前島亜美の「完璧じゃないわたし」に決定。前島亜美からはEDテーマについてのアーティストコメントも到着した。

また、伊月と雛子のクラスのムードメーカー・旭可憐役も前島亜美が演じることが決定。キャストコメントも到着し、小清水亜美からは「肩の力をぬいて癒されながら楽しめる作品ではないかと思います」と、作品の魅力も語られている。

TVアニメ『才女のお世話 高嶺の花だらけな名門校で、学院一のお嬢様(生活能力皆無)を陰ながらお世話することになりました』は、2026年7月4日（土）から放送開始。今後の続報にも注目だ。

＜前島亜美コメント＞



EDテーマ「完璧じゃないわたし」を歌唱します、前島亜美です！

今回、個人的に初となるタイアップ作品での作詞も担当しました。

原作を読む中で、魅力的なキャラクターから発せられる心に残るセリフの数々にどんどんと作詞の手が進み、作品愛全開で歌詞を書き、歌わせていただきました！

「高嶺の花｣である才女のみんなの繊細な気持ちも、歌にのせられたらと思います。

EDテーマにも注目よろしくお願いいたします！

●楽曲情報

EDテーマ

前島亜美

「完璧じゃないわたし」

作詞：前島亜美

作編曲：近藤世真（Elements Garden）都丸椋太（Elements Garden）日高勇輝（Elements Garden）竹田祐介（Elements Garden）

＜前島亜美 プロフィール＞

2010年に芸能活動スタート。

その後、様々なジャンルの作品に多数出演。

2024年ソロアーティストデビュー。自ら作詞も手がけており、読書家として培われた豊かな語彙と表現力によって紡がれる言葉の深さが、多方面から高い評価を集めている。

表現の幅と存在感を着実に広げ、現在は、声優・俳優・アーティストとして、幅広い分野で活躍している。

●作品情報

TVアニメ『才女のお世話 高嶺の花だらけな名門校で、学院一のお嬢様(生活能力皆無)を陰ながらお世話することになりました』

2026年7月MBS、テレ東、BS朝日にて放送開始

MBS：7月4日から毎週土曜深夜2時38分〜

テレ東：7月5日から毎週日曜深夜1時50分〜

BS朝日：7月10日から毎週金曜夜11時30分〜

※放送日時は変更となる場合がございます。

＜イントロダクション＞

「私、このひとが欲しい」

だれもが憧れる“完璧なお嬢様”、此花雛子。

日本随一の財閥の令嬢である彼女は、偶然出会った一般庶民の男子高校生・友成伊月を、突然専属の“お世話係”に指名する。

表向きは品行方正に見える雛子だが、着替えさえ一人ではできない生活能力皆無の“ぐうたら娘”だった――

名家のしがらみから“完璧なお嬢様”を演じなければならない雛子。そんな彼女を守りたいと甲斐甲斐しくお世話をする伊月。やがて雛子も全力で甘えるようになって……

ギャップ可愛いお嬢様との、主従を超えた甘々な恋物語が始まろうとしていた。

【スタッフ】

原作：坂石遊作（HJ文庫／ホビージャパン）

キャラクター原案：みわべさくら

漫画：水島空彦（HJコミックス／コミックファイア連載）

監督：森下柊聖

シリーズ構成：吉永亜矢

キャラクターデザイン：川島尚

色彩設計：井上あきこ

美術監督：伊藤聖

撮影監督：関谷颯人

編集：池田康隆

音楽：田渕夏海 中村巴奈重

音響監督：高寺たけし

音響効果：櫻井陽子

音響制作：ダックスプロダクション

アニメーションプロデューサー：小沢十光

アニメーション制作：ブレインズ・ベース

製作：『才女のお世話』製作委員会

【キャスト】

友成伊月：上村祐翔

此花雛子：小原好美

天王寺美麗：大西沙織

都島成香：土屋李央

鶴見静音：小清水亜美

旭可憐：前島亜美

此花華巌：子安武人

主題歌

OPテーマ：angela「最最最高級のお世話して」

EDテーマ：前島亜美「完璧じゃないわたし」

©坂石遊作・ホビージャパン／『才女のお世話』製作委員会

関連リンク

TVアニメ『才女のお世話 高嶺の花だらけな名門校で、学院一のお嬢様(生活能力皆無)を陰ながらお世話することになりました』公式サイト

https://saijonoosewa-anime.com/