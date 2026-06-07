お笑いコンビ爆笑問題の太田光（61）が7日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）にMCとして生出演。高市早苗首相陣営による中傷動画疑惑報道について言及した。

高市首相は5日の参院予算委員会で、自身の陣営が昨年の自民党総裁選で他候補を中傷する動画を作成、投稿したとする「週刊文春」報道をめぐり、首相の公設第1秘書と動画を作成したとされる男性の会話音声として新たに報じられた内容について「事実ではございません」と完全否定した。

太田は「僕は別に文春を信じろということでもないし、高市さんがうそをついているというわけでもないんですけど」と前置きした上で「週刊文春じゃないですか。一雑誌とはいえ。今まで週刊文春がやってきたいろんなこの…うそもあったし真実もあったわけですよね。過去にはいろいろ暴いてきた実績から考えると、ここまで第5弾までやってる週刊文春。これ、もしうそだったら廃刊レベルの問題なので」と切り出した。その上で「一週刊誌問題として収めるにはちょっと無理があるかなっていう気はしますよね」と語った。

公開されているやりとりの音声は自身も確認したと述べたが、高市氏は「あのような音声データをもとに判断するのは難しゅうございます」と主張。立憲民主党の議員から「ええ？」と驚きのヤジも飛んだが、首相は「私と会話をしている時よりかなり高い声でハキハキしゃべり、違和感があった。どう考えても確認のしようがございません」と訴えた。