信用残ランキング【買い残増加】 ＮＴＴ、ソニーＦＧ、ＳＢ
●信用買い残増加ランキング【ベスト50】
※5月29日信用買い残の5月22日信用買い残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1558銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 44,533 175,723 26.35
２．<8729> ソニーＦＧ 5,590 125,983 13.85
３．<9434> ＳＢ 5,223 33,296 11.77
４．<5803> フジクラ 3,811 30,481 18.03
５．<9005> 東急 3,762 4,792 67.40
６．<8306> 三菱ＵＦＪ 3,065 32,463 14.78
７．<4755> 楽天グループ 2,497 25,776 41.26
８．<9984> ＳＢＧ 2,489 26,718 5.77
９．<7011> 三菱重 2,275 26,965 33.99
10．<6981> 村田製 1,893 4,535 3.03
11．<8392> 大分銀 1,804 2,778 40.21
12．<6762> ＴＤＫ 1,313 3,999 6.55
13．<6464> ツバキナカ 1,170 2,262 3.78
14．<285A> キオクシア 1,161 12,632 17.59
15．<8750> 第一ライフ 1,145 4,703 7.23
16．<547A> ムニノバＨＤ 1,103 16,658 150.21
17．<5016> ＪＸ金属 1,086 22,344 12.85
18．<4784> ＧＭＯインタ 1,085 5,830 0.00
19．<8303> ＳＢＩ新生銀 953 14,237 89.21
20．<6976> 太陽誘電 912 2,003 2.05
21．<8058> 三菱商 908 5,089 4.97
22．<8473> ＳＢＩ 826 8,054 92.79
23．<6702> 富士通 820 7,937 46.31
24．<7868> 広済堂ＨＤ 775 17,061 28.75
25．<8031> 三井物 740 3,567 17.76
26．<8136> サンリオ 668 44,532 31.05
27．<6902> デンソー 637 4,003 12.37
28．<543A> ＡＲＣＨＩＯ 611 11,328 1.21
29．<8360> 山梨銀 569 944 33.39
30．<6768> タムラ 498 1,371 8.63
31．<8304> あおぞら銀 494 3,775 255.11
32．<5801> 古河電 487 2,008 6.28
33．<4523> エーザイ 469 1,827 39.73
34．<6966> 三井ハイテク 469 3,245 4.55
35．<8267> イオン 469 6,202 2.53
36．<6526> ソシオネクス 466 6,636 5.14
37．<3687> Ｆスターズ 461 1,930 4.50
38．<8308> りそなＨＤ 460 3,030 6.24
39．<6701> ＮＥＣ 456 13,280 60.61
40．<2001> ニップン 419 859 6.75
41．<3101> 東洋紡 418 1,176 14.06
42．<6971> 京セラ 403 857 3.35
43．<6723> ルネサス 401 2,111 3.31
44．<6584> 三桜工 394 1,377 2.89
45．<4392> ＦＩＧ 394 3,270 16.49
46．<8411> みずほＦＧ 365 8,395 17.91
47．<8698> マネックスＧ 340 6,162 13.60
48．<2502> アサヒ 327 3,832 93.47
49．<3853> アステリア 325 2,421 3.03
50．<6779> 日電波 300 1,084 66.54
株探ニュース
※5月29日信用買い残の5月22日信用買い残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1558銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 44,533 175,723 26.35
２．<8729> ソニーＦＧ 5,590 125,983 13.85
３．<9434> ＳＢ 5,223 33,296 11.77
４．<5803> フジクラ 3,811 30,481 18.03
５．<9005> 東急 3,762 4,792 67.40
６．<8306> 三菱ＵＦＪ 3,065 32,463 14.78
７．<4755> 楽天グループ 2,497 25,776 41.26
８．<9984> ＳＢＧ 2,489 26,718 5.77
９．<7011> 三菱重 2,275 26,965 33.99
10．<6981> 村田製 1,893 4,535 3.03
11．<8392> 大分銀 1,804 2,778 40.21
12．<6762> ＴＤＫ 1,313 3,999 6.55
13．<6464> ツバキナカ 1,170 2,262 3.78
14．<285A> キオクシア 1,161 12,632 17.59
15．<8750> 第一ライフ 1,145 4,703 7.23
16．<547A> ムニノバＨＤ 1,103 16,658 150.21
17．<5016> ＪＸ金属 1,086 22,344 12.85
18．<4784> ＧＭＯインタ 1,085 5,830 0.00
19．<8303> ＳＢＩ新生銀 953 14,237 89.21
20．<6976> 太陽誘電 912 2,003 2.05
21．<8058> 三菱商 908 5,089 4.97
22．<8473> ＳＢＩ 826 8,054 92.79
23．<6702> 富士通 820 7,937 46.31
24．<7868> 広済堂ＨＤ 775 17,061 28.75
25．<8031> 三井物 740 3,567 17.76
26．<8136> サンリオ 668 44,532 31.05
27．<6902> デンソー 637 4,003 12.37
28．<543A> ＡＲＣＨＩＯ 611 11,328 1.21
29．<8360> 山梨銀 569 944 33.39
30．<6768> タムラ 498 1,371 8.63
31．<8304> あおぞら銀 494 3,775 255.11
32．<5801> 古河電 487 2,008 6.28
33．<4523> エーザイ 469 1,827 39.73
34．<6966> 三井ハイテク 469 3,245 4.55
35．<8267> イオン 469 6,202 2.53
36．<6526> ソシオネクス 466 6,636 5.14
37．<3687> Ｆスターズ 461 1,930 4.50
38．<8308> りそなＨＤ 460 3,030 6.24
39．<6701> ＮＥＣ 456 13,280 60.61
40．<2001> ニップン 419 859 6.75
41．<3101> 東洋紡 418 1,176 14.06
42．<6971> 京セラ 403 857 3.35
43．<6723> ルネサス 401 2,111 3.31
44．<6584> 三桜工 394 1,377 2.89
45．<4392> ＦＩＧ 394 3,270 16.49
46．<8411> みずほＦＧ 365 8,395 17.91
47．<8698> マネックスＧ 340 6,162 13.60
48．<2502> アサヒ 327 3,832 93.47
49．<3853> アステリア 325 2,421 3.03
50．<6779> 日電波 300 1,084 66.54
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