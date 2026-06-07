　●信用買い残増加ランキング【ベスト50】

　　※5月29日信用買い残の5月22日信用買い残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1558銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 　　　 　　44,533　　175,723　　 26.35
２．<8729> ソニーＦＧ 　　　　5,590　　125,983　　 13.85
３．<9434> ＳＢ 　　　　　　　5,223　　 33,296　　 11.77
４．<5803> フジクラ 　　　　　3,811　　 30,481　　 18.03
５．<9005> 東急 　　　　　　　3,762　　　4,792　　 67.40
６．<8306> 三菱ＵＦＪ 　　　　3,065　　 32,463　　 14.78
７．<4755> 楽天グループ 　　　2,497　　 25,776　　 41.26
８．<9984> ＳＢＧ 　　　　　　2,489　　 26,718　　　5.77
９．<7011> 三菱重 　　　　　　2,275　　 26,965　　 33.99
10．<6981> 村田製 　　　　　　1,893　　　4,535　　　3.03
11．<8392> 大分銀 　　　　　　1,804　　　2,778　　 40.21
12．<6762> ＴＤＫ 　　　　　　1,313　　　3,999　　　6.55
13．<6464> ツバキナカ 　　　　1,170　　　2,262　　　3.78
14．<285A> キオクシア 　　　　1,161　　 12,632　　 17.59
15．<8750> 第一ライフ 　　　　1,145　　　4,703　　　7.23
16．<547A> ムニノバＨＤ 　　　1,103　　 16,658　　150.21
17．<5016> ＪＸ金属 　　　　　1,086　　 22,344　　 12.85
18．<4784> ＧＭＯインタ 　　　1,085　　　5,830　　　0.00
19．<8303> ＳＢＩ新生銀 　　　　953　　 14,237　　 89.21
20．<6976> 太陽誘電 　　　　　　912　　　2,003　　　2.05
21．<8058> 三菱商 　　　　　　　908　　　5,089　　　4.97
22．<8473> ＳＢＩ 　　　　　　　826　　　8,054　　 92.79
23．<6702> 富士通 　　　　　　　820　　　7,937　　 46.31
24．<7868> 広済堂ＨＤ 　　　　　775　　 17,061　　 28.75
25．<8031> 三井物 　　　　　　　740　　　3,567　　 17.76
26．<8136> サンリオ 　　　　　　668　　 44,532　　 31.05
27．<6902> デンソー 　　　　　　637　　　4,003　　 12.37
28．<543A> ＡＲＣＨＩＯ 　　　　611　　 11,328　　　1.21
29．<8360> 山梨銀 　　　　　　　569　　　　944　　 33.39
30．<6768> タムラ 　　　　　　　498　　　1,371　　　8.63
31．<8304> あおぞら銀 　　　　　494　　　3,775　　255.11
32．<5801> 古河電 　　　　　　　487　　　2,008　　　6.28
33．<4523> エーザイ 　　　　　　469　　　1,827　　 39.73
34．<6966> 三井ハイテク 　　　　469　　　3,245　　　4.55
35．<8267> イオン 　　　　　　　469　　　6,202　　　2.53
36．<6526> ソシオネクス 　　　　466　　　6,636　　　5.14
37．<3687> Ｆスターズ 　　　　　461　　　1,930　　　4.50
38．<8308> りそなＨＤ 　　　　　460　　　3,030　　　6.24
39．<6701> ＮＥＣ 　　　　　　　456　　 13,280　　 60.61
40．<2001> ニップン 　　　　　　419　　　　859　　　6.75
41．<3101> 東洋紡 　　　　　　　418　　　1,176　　 14.06
42．<6971> 京セラ 　　　　　　　403　　　　857　　　3.35
43．<6723> ルネサス 　　　　　　401　　　2,111　　　3.31
44．<6584> 三桜工 　　　　　　　394　　　1,377　　　2.89
45．<4392> ＦＩＧ 　　　　　　　394　　　3,270　　 16.49
46．<8411> みずほＦＧ 　　　　　365　　　8,395　　 17.91
47．<8698> マネックスＧ 　　　　340　　　6,162　　 13.60
48．<2502> アサヒ 　　　　　　　327　　　3,832　　 93.47
49．<3853> アステリア 　　　　　325　　　2,421　　　3.03
50．<6779> 日電波 　　　　　　　300　　　1,084　　 66.54

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