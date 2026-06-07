¸Ä¿ÍÇË»º¡¢13Ç¯¤Ö¤ê¹â¿å½à¡¡¡Á Âß½Ð»ÑÀª¤ÎÊÑ²½¤È¶È³¦¤ò¸Ù¤¤¤À°½Û´Ä ¡Á
¡¡Ë¡¿ÍÇË»º¤è¤ê¸Ä¿ÍÇË»º¤ÎÆ°¸þ¤¬¿´ÇÛ¤À¡Ý¡£
¡¡¤¤¤Þ¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤¬¸Ä¿ÍÇË»º¤ÎÆ°¸þ¤ò·üÇ°¤¹¤ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢Êª²Á¹â¤äÃÏ²Á¾å¾º¤Ç¹â³Û¤Î½»Âð¤ò¹ØÆþ¤·¤¿·ë²Ì¡¢²á¾êºÄÌ³¤òÊú¤¨¤¿Ê£¿ô¿ÍÀ¤ÂÓ¤ÎÆ°¸þ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºÇ¹âºÛÈ½½ê¡Ö»ÊË¡Åý·×Ç¯Êó¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤Î¼«Á³¿Í¡Ê¸Ä¿Í¡Ë¤ÎÇË»º¿½Î©¤ÏÂ®ÊóÃÍ¤Ç8Ëü3,100·ï¤È3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁý²Ã¤·¤¿¡£·ï¿ô¤¬8Ëü·ïÂæ¤Ë¾è¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢2012Ç¯¤Î8Ëü2,668·ï°ÊÍè¡¢13Ç¯¤Ö¤ê¤À¡£
¡¡²áµî30Ç¯¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¸Ä¿ÍÇË»º¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¶âÍ»¤Ë¤è¤ëÂ¿½ÅºÄÌ³¤¬¼Ò²ñÌäÂê²½¤·¤¿2003Ç¯¤Î24Ëü2,849·ï¤À¡£¤½¤Î¸å¤Ï³µ¤Í¸º¾¯¤ò¤¿¤É¤ê¡¢2015Ç¯¤Ï6Ëü3,856·ï¤È¥Ô¡¼¥¯¤ÎÌó4Ê¬¤Î1¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°Ê¹ß¡¢°ì¿Ê°ìÂà¤Ç¿ä°Ü¤·¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î2022Ç¯¤Ï2015Ç¯¤ÈÆ±¿å½à¤Î6Ëü4,982·ï¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢µÞ·ã¤ÊÊª²Á¾å¾º¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿2023Ç¯°Ê¹ß¡¢´ë¶ÈÅÝ»º¤ÎÁý²Ã¤ËÈæÎã¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÁýÀª¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÊÛ¸î»ÎÏ¢¹ç²ñ¤Î¾ÃÈñ¼ÔÌäÂêÂÐºö°Ñ°÷²ñ¤¬2025Ç¯8·î¤ËºîÀ®¤·¤¿¡Ö2023Ç¯ÇË»º»ö·ïµÚ¤Ó¸Ä¿ÍºÆÀ¸»ö·ïµÏ¿Ä´ºº¡×¡Ê3Ç¯¤´¤È¸øÉ½¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÇË»º¼Ô¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¢£ÇË»º¼Ô¤ÈÆ±°ì²È·×¤Î²ÈÂ²¿Í¿ô¤Ï¡¢Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ¤¬2008Ç¯¤«¤éÁý²Ã¤·¡¢2023Ç¯¤ÏÈ¾¿ô¶á¤¤43.6¡ó¤òÀê¤á¤ë
¢£°ìÊý¡¢2¿ÍÀ¤ÂÓ¤Ï²£¤Ð¤¤¡¢3¿Í¡¦4¿ÍÀ¤ÂÓ¤Ï¸º¾¯
¢£ÇË»º¼Ô¤Îµï½»·ÁÂÖ¤Ï¡¢¡Ö»ý¤Á²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤¬77.8¡ó¤ÈÌó8³ä¤òÀê¤á¤ë
¢£ÇË»º¸¶°ø¤Ï¡¢¡ÖÀ¸³è¶ì¡¦Äã½êÆÀ¡×¡ÖÀ¸³èÍÑÉÊ¤Î¹ØÆþ¡×¤¬Áý²Ã
¢£¡ÖÏ²Èñ¡¦Í·¶½Èñ¡×¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ë¤è¤ë¹ØÆþ¡×¤â2017Ç¯¡¢2020Ç¯¡¢2023Ç¯¤ÈÏ¢Â³¤·¤ÆÁý²Ã
¡¡¶áÇ¯¤Ï¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤ËBNPL¡Ê¸åÊ§¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢Buy Now, Pay Later¡Ë¤¬ÉáµÚ¤·¡¢¿ä¤·³è¡¢¥²¡¼¥à²Ý¶â¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¹ØÆþ¤Ê¤É¤ÇÉý¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¿®ÍÑ¤¬Äã¤¯¤Æ¤â¼ê·Ú¤Ë¸åÊ§¤¤¤¬²ÄÇ½¤Ê»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤¬¡¢ºÄÌ³¤¬ËÄ¤é¤àÍ×°ø¤Î1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÇË»º¼Ô¤ÎÆÃÄ§¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢¡ÖÃ±¿ÈÀ¤ÂÓ¡×¤Ç¡Ö»ý¤Á²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¿Í¤¬¡¢¡ÖÏ²Èñ¡¦Í·¶½Èñ¡×¤Ç²á¾êºÄÌ³¤òÊú¤¨¤ÆÇË»º¤¹¤ë¹½¿Þ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£
¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÊ£¿ô¿ÍÀ¤ÂÓ¤Ø¤Î·üÇ°¤È¤Ï
¡¡¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÍ»»ñÃ´Åö¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Åý·×¤Ë¸½¤ì¤ë¾õ¶·¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë·Ê¿§¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡Åý·×¾å¤Ï¸º¾¯¤¹¤ë¡Ö¡Ê¼«Âð¤Î¡ËËÜ¿Í½êÍ¤Þ¤¿¤Ï²ÈÂ²½êÍ¡×¡¢¡ÖÊ£¿ô¿ÍÀ¤ÂÓ¡×¤ÎÇË»º¤Ë¡¢ÌÜ¤òÎ¥¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¹âÆ¤¹¤ë½»Âð²Á³Ê¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ëÁ°¤ËÇã¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¾Ç¤ê¤ò¸Æ¤Ó¡¢ÇØ¿¤Ó¤¹¤ë¹ØÆþ¼Ô¤âÂ¿¤¤¡£¤À¤¬¡¢½êÆÀ¤ËÀê¤á¤ë½»Âð¥í¡¼¥óÊÖºÑ¤¬Âç¤¤¯¡¢À¸³è¶ì¤«¤éÇË»º¤Ë»ê¤ë»öÎã¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£º£¸å¤â»÷¤¿¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤¬¿´ÇÛ¤À¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡ÊÌ¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÍ»»ñÃ´Åö¼Ô¤â¡¢¡Ö¸½ºß¤ÎÊª²Á¹â¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¡¢Êª²Á¾å¾º¤ò¹Í¤¨¤º¤ËÃÏ°èÆâ¤Ç¤Ï¹â²Á³ÊÂÓ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â¤¬ÌÜ¸º¤ê¤·¤ÆÇË»ºÀ£Á°¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÄÌ³¼Ô¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡´ë¶È¤¬ÄÂ¾å¤²¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤â¼Â¼ÁÄÂ¶â¤¬ÌÜ¸º¤ê¤¹¤ë¤È¡¢²È·×¤ÎÂÑµ×ÎÏ¤¬Íî¤Á¹þ¤à¡£½»Âð¥í¡¼¥óÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¶âÍø¾å¾º¤¬¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ê¤É¸Ä¿Í¸þ¤±Âß½Ð¤Ç¤â¥ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ¤òµá¤á¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Áý²Ã¤·¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¼ý±×¤òÄ¾·â¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÁªÊÌÍ»»ñ¤ò¶¯¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢½»Âð¼èÆÀ¼ûÍ×¤¬Íî¤Á¹þ¤ß¡¢½»Âð²ñ¼Ò¤Î¶ÈÀÓ¤¬°²½¤·¡¢ÄÂÂß²Á³Ê¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¹âÆ¤ò¾·¤¯¤Û¤«¡¢·úÀß²ñ¼Ò¤ä½»Âð»ñºà¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¶È¼ï¤Ë±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢Â²¼¤Ç¤Ï½»Âð·úÀß¤â¼ê¤¬¤±¤ë¶È¼ï¤Î¡Ö·úÃÛ¹©»ö¶È¡×¡ÖÌÚÂ¤·úÃÛ¹©»ö¶È¡×¤ÎÅÝ»º¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯4·î¤Î2¶È¼ï¤ÎÅÝ»º·ï¿ô¹ç·×¤Ï47·ï¤È¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ34.2¡ó¤ÎÁý²Ã¤Ç¡¢2012Ç¯¡Ê52·ï¡Ë°ÍÍê¤Î¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£´û¤ËÍÍ¡¹¤Ê¶È¼ï¤Ë±Æ¶Á¤¬¹¤¬¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Ê£¿ô¿ÍÀ¤ÂÓ¤Î¸Ä¿ÍÇË»º¤ÎÁý²Ã¤Ï¡¢·Êµ¤¤ÎÀè¹Ô¤¤ò¼¨¤¹¥Ð¥í¥á¡¼¥¿¡¼¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢º£¸å¤âÆ°¸þ¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡ÊÅìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥ÁÈ¯¹Ô¡ÖTSR¾ðÊóÁ´¹ñÈÇ¡×2026Ç¯6·î1Æü¹æ·ÇºÜ¡Ö¼èºà¤Î¼þÊÕ¡×¤òºÆÊÔ½¸¡Ë