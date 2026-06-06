タレントの小倉優子（42）が6日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。体重が3キロ増えたことを明かし、見直した食生活を紹介した。

「3キロ体重が増えたので、食生活を見直しました」と題した動画を公開。「あまり太りにくいと思ってたんですけど」と切り出し、「2年前は45キロだったんですけど、気がついたら48キロになってて。ダダダダダ〜って体重が増えていったから、これはまずいと思って、ちょっと食を見直したんですけど」と体重が3キロ増えたことを明かした。

「3食いっぱい食べるとどんどん増えていくので、朝と昼を軽くしました」と朝にフルーツ、ゆで卵、カフェラテ、昼に手巻き寿司、豆乳、ゆで卵を食べていることを紹介。「今47キロ台で安定しているので、チートデーとかもあります」とカップラーメンを食べることもあるとし、「朝と昼を軽めにして、おやつも食べて、夜しっかり普通に食べてたら体重が増えなくなって、安定し始めました」と語った。

「本当は夜が軽い方がいいのは分かってるんですけど」としながらも、昼食をとる時間があまりないことも説明。おやつについては「甘いものは私の幸せな時間なので、最近はアイスです」「1日1個のアイスが楽しみ」と明かし、夜に野菜や食物繊維を意識して食べていることも打ち明けた。

「本当40代になって、どんどん体重が増えていく…簡単に痩せないし、すぐ太るというのが分かったので、試行錯誤しながらやっていきたいと思います」などと語った。

小倉は2011年10月にヘアメークアーティストの男性と結婚。12年6月に長男、16年11月に次男を出産したが17年3月に離婚した。18年12月に歯科医師と再婚し、20年には夫婦の初子となる第3子妊娠を発表したが、直後に別居中であることが報じられた。同年7月に三男が誕生も23年7月に2度目の離婚を発表した。