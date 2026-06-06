本拠地エンゼルス戦

米大リーグ、ドジャースの佐々木朗希投手が5日（日本時間6日）、本拠地エンゼルス戦に先発登板。7回2安打無失点、メジャー自己最多の10奪三振と好投した。この日、最後の1球に米国が騒然となった。

佐々木は初回からエンジン全開。トラウトとメックラーを三振に斬ると、2回にはメジャーで自己最速となる100.6マイル（約161.9キロ）もマークした。

5回1死までエンゼルス打線に安打を許さず。マドリガルに二塁打を許したものの、後続を断った。7回2安打無失点で10奪三振はメジャー自己最多。打線の援護がなく4勝目はならなかったが、快投を披露した。

米国で注目を集めたのは、この日最後の1球となった98球目だ。マドリガルをカウント0-2と追い込んでから投じた90マイル（約144.8キロ）のスプリット。凄まじい落差で、マドリガルのバットは空を切った。

MLB公式Xが「10奪三振にした」として動画を投稿すると、米国ファンの間に衝撃が走った。

「若きサムライが、いよいよ輝きを放ち始めてる」

「今夜のマウンドでのロウキ・ササキは、まさに圧倒的な存在感を放っている」

「これはマジで鳥肌モノ」

「またストライクとったのか！」

「あいつはヘボだなんて叩いていたやつを、俺は絶対に忘れない」

「ついに推しが大きく羽ばたいた！」

「こいつはとんでもない脅威になるかもしれないぞ」

ドジャースは9回裏、フリーマンがサヨナラ本塁打を放ち勝利を飾った。



（THE ANSWER編集部）