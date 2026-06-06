藤枝vs愛媛 スタメン発表
[6.6 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(19-20位決定戦)第2戦](藤枝サ)
※14:00開始
主審:清水修平
<出場メンバー>
[藤枝MYFC]
先発
GK 31 栗栖汰志
DF 3 鈴木翔太
DF 4 中川創
DF 5 楠本卓海
MF 8 浅倉廉
MF 13 中村優斗
MF 14 三木仁太
MF 17 岡澤昂星
MF 19 近藤優成
MF 23 梶川諒太
FW 11 真鍋隼虎
控え
GK 1 田口潤人
DF 25 中村涼
DF 28 大森彗斗
MF 15 杉田真彦
MF 26 河本大雅
MF 30 芹生海翔
FW 7 松木駿之介
FW 9 矢村健
FW 29 閑田隼人
監督
槙野智章
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 5 黒石貴哉
DF 16 細谷航平
DF 50 杉山耕二
MF 14 斉藤涼優
MF 22 竹本雄飛
MF 24 宮本航汰
MF 38 日野翔太
MF 49 阿部稜汰
MF 70 前田椋介
FW 17 田口裕也
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 26 金沢一矢
MF 13 山下雄大
MF 39 武藤寛
MF 48 行友翔哉
FW 88 山口太陽
FW 99 樺山諒乃介
監督
大木武
※14:00開始
主審:清水修平
<出場メンバー>
[藤枝MYFC]
先発
GK 31 栗栖汰志
DF 3 鈴木翔太
DF 4 中川創
DF 5 楠本卓海
MF 8 浅倉廉
MF 13 中村優斗
MF 14 三木仁太
MF 17 岡澤昂星
MF 19 近藤優成
MF 23 梶川諒太
FW 11 真鍋隼虎
控え
GK 1 田口潤人
DF 25 中村涼
DF 28 大森彗斗
MF 26 河本大雅
MF 30 芹生海翔
FW 7 松木駿之介
FW 9 矢村健
FW 29 閑田隼人
監督
槙野智章
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 5 黒石貴哉
DF 16 細谷航平
DF 50 杉山耕二
MF 14 斉藤涼優
MF 22 竹本雄飛
MF 24 宮本航汰
MF 38 日野翔太
MF 49 阿部稜汰
MF 70 前田椋介
FW 17 田口裕也
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 26 金沢一矢
MF 13 山下雄大
MF 39 武藤寛
MF 48 行友翔哉
FW 88 山口太陽
FW 99 樺山諒乃介
監督
大木武