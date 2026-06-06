『モンスターハンターワイルズ：アセンダンス』大型拡張コンテンツ2027年発売 映像解禁「古龍」深く関わる
人気ゲーム『モンスターハンターワイルズ』の超大型拡張コンテンツ『モンスターハンターワイルズ：アセンダンス』が、2027年に発売されることが発表された。あわせて紹介映像が解禁された。存在するだけで環境に天災級の影響を与えると言われる「古龍」がストーリーに深く関わっている。
【画像】そいつ出るの！？『モンハンワイルズ：アセンダンス』場面カット
『モンスターハンターワイルズ：アセンダンス』は、『モンスターハンターワイルズ』本編から続くさらなるストーリー、フィールドやモンスター、ハンターのアクション、より歯ごたえのある新たなクエストランクとして「マスターランク」が登場するなど、様々なコンテンツが追加。
今回の発表では、空に浮かぶ遺跡の新たなフィールドや、そこに息づく未知のモンスター、そして進化したハンティングアクションの一部を確認できるアナウンストレーラーを見ることができる。
■『モンスターハンターワイルズ：アセンダンス』商品概要
対応機種：PlayStation5 / Xbox Series X|S / Steam
発売時期：2027年予定
価格：未定
ジャンル：ハンティングアクション
CERO：審査予定
【画像】そいつ出るの！？『モンハンワイルズ：アセンダンス』場面カット
『モンスターハンターワイルズ：アセンダンス』は、『モンスターハンターワイルズ』本編から続くさらなるストーリー、フィールドやモンスター、ハンターのアクション、より歯ごたえのある新たなクエストランクとして「マスターランク」が登場するなど、様々なコンテンツが追加。
■『モンスターハンターワイルズ：アセンダンス』商品概要
対応機種：PlayStation5 / Xbox Series X|S / Steam
発売時期：2027年予定
価格：未定
ジャンル：ハンティングアクション
CERO：審査予定