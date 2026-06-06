『FF7 リメイク』完結編「リベレーション」2027年春に発売決定 映像解禁でティファ新衣装、シドたち操作キャラ参戦
ゲーム『FINAL FANTASY VII リメイク』シリーズの新作となる完結編『ファイナルファンタジーVII リベレーション』が、2027年春にPlayStation5、Nintendo Switch 2 、Xbox Series X|S、Microsoft Store on Windows、Steam、Epic Games Storeで同時発売されることが決定した。あわせて紹介映像とゲームプレイ映像が初公開された。
【画像】シドやティファの新衣装！公開された『FF7リベレーション』場面カット
『ファイナルファンタジーVII リメイクシリーズ』3部作の完結編となる同作では、シリーズ最大のスケールで壮大な冒険が描かれる。飛空艇ハイウインドで星を自由に巡り、広大な世界を探索。仲間たちと一緒に、さらに進化したバトルへ挑む。未知なる旅は、ついに終着点へ…すべての運命は、ここへとつながる物語が展開される。
星を滅ぼす究極魔法「メテオ」の脅威、覚醒する巨大な星の守護者「ウェポン」、そして激化する戦火。終焉へと向かう世界で、宿敵セフィロスが神の域へと近づく中、クラウドと仲間たちは飛空艇ハイウインドに乗り込み、星の運命を懸けた最後の戦いへ挑んでいく。
ヴィンセント・ヴァレンタイン、シド・ハイウインドが新たに操作キャラクターとして参戦。華麗なガンアクションを操るヴィンセント、槍を駆使し地上と空中で自在に戦うシドが加わり、個性豊かな仲間たちがついに集結。それぞれ異なる戦闘スタイルや能力が、戦略の幅を大きく広げる。
『FINAL FANTASY VII リメイク』シリーズは、1997年に発売された『FINAL FANTASY VII』（原作）のリメイク作品。『FINAL FANTASY VII リメイク』プロジェクト3部作として展開され、2021年に1作目『ファイナルファンタジーVII リメイク』、2024年に2作目『ファイナルファンタジーVII リバース』が発表された。
■「ファイナルファンタジーVII リメイクシリーズ」プロデューサー 北瀬佳範
1997年に誕生した『FINAL FANTASY VII』は長きにわたりファンの皆様に愛され、今や一つの「伝説」となりました。そんな皆様の熱い後押しを受け、2020年に始動したリメイクシリーズは、本作『FINALFANTASY VII REVELATION』をもって、いよいよ至高のフィナーレを迎えます。
この物語が辿り着く終着点には、この作品に向き合ってきた私の30年間の想いを込めています。しかし、この物語は我々開発者の手だけで完結するものではありません。プレイヤーである皆様が体験し、記憶に刻むことで、また一つ新たな「伝説」が完成します。私たちと皆様の想いの結実を、ぜひ皆様の目で見届けてください。
■「ファイナルファンタジーVII リメイクシリーズ」ディレクター 浜口直樹
『FINAL FANTASY VII REVELATION』を、マルチプラットフォーム同時発売として発表できたことを、大変嬉しく思います。長きにわたりこの物語を信じ、支えてくださったファンの皆さんに、心より感謝しています。
今作では「決意」をテーマに、星の運命を懸けた最後の戦いへ進むため、クラウドたちがそれぞれの想いと向き合い、歩みを重ねていきます。シリーズ完結編として、これまで積み重ねてきた物語と感情のすべてを、最高の形で体験していただける作品としてお届けします。ぜひご期待ください。
■「ファイナルファンタジーVII リメイクシリーズ」クリエイティブ・ディレクター 野村哲也
我々開発者が作って来た『FFII』シリーズは長い時間を掛け、いくつもの外伝を経て来ました。きっとファンの皆さんの中にも、それぞれの思い描く『FFII』の物語があると思います。それら含め全ての『FFII』がこのリメイクシリーズという旅の終わりに収束して行く事を目標として来ました。多くの期待と不安が入り交じるでしょうが、この旅は今後も忘れられない物語になると思います。長い間、一緒に旅を続けてくれてありがとうございました。
『ファイナルファンタジーVII リメイクシリーズ』3部作の完結編となる同作では、シリーズ最大のスケールで壮大な冒険が描かれる。飛空艇ハイウインドで星を自由に巡り、広大な世界を探索。仲間たちと一緒に、さらに進化したバトルへ挑む。未知なる旅は、ついに終着点へ…すべての運命は、ここへとつながる物語が展開される。
星を滅ぼす究極魔法「メテオ」の脅威、覚醒する巨大な星の守護者「ウェポン」、そして激化する戦火。終焉へと向かう世界で、宿敵セフィロスが神の域へと近づく中、クラウドと仲間たちは飛空艇ハイウインドに乗り込み、星の運命を懸けた最後の戦いへ挑んでいく。
ヴィンセント・ヴァレンタイン、シド・ハイウインドが新たに操作キャラクターとして参戦。華麗なガンアクションを操るヴィンセント、槍を駆使し地上と空中で自在に戦うシドが加わり、個性豊かな仲間たちがついに集結。それぞれ異なる戦闘スタイルや能力が、戦略の幅を大きく広げる。
『FINAL FANTASY VII リメイク』シリーズは、1997年に発売された『FINAL FANTASY VII』（原作）のリメイク作品。『FINAL FANTASY VII リメイク』プロジェクト3部作として展開され、2021年に1作目『ファイナルファンタジーVII リメイク』、2024年に2作目『ファイナルファンタジーVII リバース』が発表された。
■「ファイナルファンタジーVII リメイクシリーズ」プロデューサー 北瀬佳範
1997年に誕生した『FINAL FANTASY VII』は長きにわたりファンの皆様に愛され、今や一つの「伝説」となりました。そんな皆様の熱い後押しを受け、2020年に始動したリメイクシリーズは、本作『FINALFANTASY VII REVELATION』をもって、いよいよ至高のフィナーレを迎えます。
この物語が辿り着く終着点には、この作品に向き合ってきた私の30年間の想いを込めています。しかし、この物語は我々開発者の手だけで完結するものではありません。プレイヤーである皆様が体験し、記憶に刻むことで、また一つ新たな「伝説」が完成します。私たちと皆様の想いの結実を、ぜひ皆様の目で見届けてください。
■「ファイナルファンタジーVII リメイクシリーズ」ディレクター 浜口直樹
『FINAL FANTASY VII REVELATION』を、マルチプラットフォーム同時発売として発表できたことを、大変嬉しく思います。長きにわたりこの物語を信じ、支えてくださったファンの皆さんに、心より感謝しています。
今作では「決意」をテーマに、星の運命を懸けた最後の戦いへ進むため、クラウドたちがそれぞれの想いと向き合い、歩みを重ねていきます。シリーズ完結編として、これまで積み重ねてきた物語と感情のすべてを、最高の形で体験していただける作品としてお届けします。ぜひご期待ください。
■「ファイナルファンタジーVII リメイクシリーズ」クリエイティブ・ディレクター 野村哲也
我々開発者が作って来た『FFII』シリーズは長い時間を掛け、いくつもの外伝を経て来ました。きっとファンの皆さんの中にも、それぞれの思い描く『FFII』の物語があると思います。それら含め全ての『FFII』がこのリメイクシリーズという旅の終わりに収束して行く事を目標として来ました。多くの期待と不安が入り交じるでしょうが、この旅は今後も忘れられない物語になると思います。長い間、一緒に旅を続けてくれてありがとうございました。