開催：2026.6.6

会場：ローンデポ・パーク

結果：[マーリンズ] 0 - 6 [レイズ]

MLBの試合が6日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとレイズが対戦した。

マーリンズの先発投手はライアン・グスト、対するレイズの先発投手はドルー・ラスムセンで試合は開始した。

1回表、5番 リッチー・パラシオス 5球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでレイズ得点 MIA 0-2 TB、6番 ライアン・ビレード 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレイズ得点 MIA 0-3 TB

5回表、3番 ジョナサン・アランダ 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレイズ得点 MIA 0-4 TB

6回表、7番 セドリク・ムリンス 4球目を打って右中間スタンドへのホームランでレイズ得点 MIA 0-5 TB

7回表、6番 ライアン・ビレード 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレイズ得点 MIA 0-6 TB

試合は0対6でレイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレイズのドルー・ラスムセンで、ここまで5勝2敗0S。負け投手はマーリンズのライアン・グストで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-06 10:40:28 更新