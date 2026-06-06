2026年6月6日（土） MLB マーリンズ vs レイズ 試合結果
開催：2026.6.6
会場：ローンデポ・パーク
結果：[マーリンズ] 0 - 6 [レイズ]
MLBの試合が6日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとレイズが対戦した。
マーリンズの先発投手はライアン・グスト、対するレイズの先発投手はドルー・ラスムセンで試合は開始した。
1回表、5番 リッチー・パラシオス 5球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでレイズ得点 MIA 0-2 TB、6番 ライアン・ビレード 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレイズ得点 MIA 0-3 TB
5回表、3番 ジョナサン・アランダ 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレイズ得点 MIA 0-4 TB
6回表、7番 セドリク・ムリンス 4球目を打って右中間スタンドへのホームランでレイズ得点 MIA 0-5 TB
7回表、6番 ライアン・ビレード 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレイズ得点 MIA 0-6 TB
試合は0対6でレイズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はレイズのドルー・ラスムセンで、ここまで5勝2敗0S。負け投手はマーリンズのライアン・グストで、ここまで0勝1敗0S。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-06-06 10:40:28 更新