韓国プロ野球のロッテに加入した京山将弥…感じた野球の違い

今季から韓国プロ野球「KBOリーグ」には各球団1人のアジア枠が設けられ、多くの日本選手が海を渡った。そのうちの1人が、昨オフDeNAを戦力外となり、釜山を本拠地とするロッテ・ジャイアンツ入りした京山将弥投手だ。開幕から1軍でリリーフを務めたものの、10試合に登板したところで2軍落ち。苦闘状況が続く中で感じた日韓野球の“違い”を教えてくれた。

韓国では現在プロ野球人気が爆発中。さらにロッテは“韓国の阪神”とも言われるほどファンが熱狂的な球団だ。5月30日の2軍戦は珍しく1軍の本拠地球場で行われた。

京山はこの試合、先発で5回1/3を投げて被安打6本、4失点。ただ5回までに出した走者は2人だけ。三振も4つ奪い、伸び伸びと腕を振っての快投だった。試合後は殊勲選手に選ばれ、スタンドのお立ち台に迎えられると、韓国らしい質問がMCから飛んだ。「自分はイケメンだって、いつから知っていましたか？」。通訳から内容を伝えられ、一瞬きょとんとした京山。はにかみながら「まだ知りません」と口にすると、若い女性ファンから歓声が上がった。

27歳の京山は昨オフ、9年プレーしたDeNAを戦力外となり、現役続行の道を模索した。当初、海外でプレーするという考えは全くなかったという。ただ11月12日の合同トライアウトから2週間という自分で決めた期限までに、NPB球団からの連絡はなかった。戦力外直後にロッテのスカウトから届いた「調査を進めています」という連絡の重みが増してきたのは、この頃だ。

「そこからは、韓国のことをめっちゃ調べました。アジア枠という制度ができることもそこで知りましたし」。現役を続けられるなら場所は関係ない。行ってみようと心が決まるまで、そう時間はかからなかった。ただキャンプでチームに合流して感じたのは、あらゆる面で“野球が違う”という現実だった。いったい何を感じたのか。

「本当にバッティングがいい。ロースコアのゲームが少ないのが印象的でした」。投手には厳しい打高投低の環境がここでは当たり前。「外野フライだと思ったのがホームランというのが何回かあって『こんなに飛ぶんや』と驚きましたね」と、感覚のズレも感じた。その中で投球のモデルチェンジを図っている。「フォークボールの種類を一つ増やしたんです」。空振りをとるためのフォークのほかに、落ちの小さいボールを習得。打ち損じを誘い、内野ゴロを狙うボールとして使い始めている。

ピッチクロックで見えた限界「3回までと決めています」

韓国にはフォークボールを持ち球にしている投手が少ない。国際大会でも日本の投手が投げるフォークは武器になると言われて久しいが、実際に韓国の打者に投げてみると「（スイングが）止まる打者は止まりますね」と感じた。「日本のほうが、今のボールは振ってくれたなと感じることもあって……」。それには韓国プロ野球が導入している「ABS」（機器によるストライク、ボールの判定システム）の影響もあるという。

米大リーグのように、選手のチャレンジによって機械判定を利用するのではなく、ここでは判定を全て機械が行い、球審はそれを伝えるだけ。ボールが人間の目にどう見えたかではなく、センサーを通過しているかが全てだ。「低めがきっちりしているんです。日本のほうが（捕手の）フレーミングとかで、低めは少し広く（ストライクを）取ってくれることがあるので」。ゾーンの違いを言葉にすると――。

「高めは広く感じます。抜けたスライダー、カットボールとか、抜けたフォークもストライクになったり。横は韓国のほうが狭く感じますね。日本のほうが0.5個分、いや1個分広いのかなと思います」

さらに、設定された場所に行けばストライクを取ってくれるという“枠”の中で投げるのは「やりやすいです」と感じている。「審判を恨むことがなくなるじゃないですか」。他にも韓国の1軍には、映像によるハーフスイングの判定システムもあり、その場で白黒をつけて試合を進めていくスタイル。京山にとっては「不信感がないので。僕はいいと思います。カーッとなってプレーに影響することもないので」と、いいことばかりだという。

また日本との違いでいえば、WBCで話題となったピッチクロックやピッチコムも韓国ではすでに導入済み。投球間隔の設定は、走者がいない場合が18秒、いる場合が23秒と大リーグより3秒長いこともあり、京山の場合はルーティンを削るなどの修正は不要だった。問題はサインが合わなかった時だ。

「（変えてほしいと）首を1、2、3回振って、4回目いこうとしたらもう間に合わないので、3回目のサインまでで『これで行こう』って決めていますね。意図と違うサインが来てもです」

この経験も、1軍での苦闘から得たものだ。開幕から1軍のリリーフで起用され、10試合で0勝1敗1ホールド。防御率7.59。5月9日に登録抹消されてからは、2軍で投手統括コーディネーターの金村暁氏（昨季まで阪神コーチ）にもアドバイスを受けながら、フォームのブレを減らす修正に取り組んでいる。「もうちょっと肘を使うことと、しっかり前足に体重を乗せようという2つをやっていますね」。韓国まで来たからには、DeNAでの自分とは違う自分を作りたいのだという。

「毎年毎年、それはずっと思ってます。日本でもいろんな先輩と『良い時に戻ろうとしたら絶対ドツボにはまる』とよく話していて。やっぱり何かを毎年変えていかないとダメなんです。毎年何かをレベルアップするように。なので戻そうという意識はないですね」。異国で伸びたプロ野球人生を有意義なものにしようと、もがき続けている。



（THE ANSWER編集部・羽鳥 慶太 / Keita Hatori）