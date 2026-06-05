ホロライブ・兎田ぺこら、台風の中ミスドの人気商品ゲット 買ってきてくれた“マミー”の優しさに「愛が深い」
「ホロライブ」所属Vtuber・兎田ぺこらさんが、5日までに自身のXを更新。母親の“マミー”が「ミスタードーナツ」の人気商品「もっちゅりん」を買ってくれたことを報告し、反響が集まっている。
【写真】“マミー”がぺこらさんのために買ってきたミスドの人気商品
「もっちゅりん」は2025年に販売され話題になった大人気ドーナツで、3日から復活販売が行われた。店舗によってはすでに売り切れも報告されるほど今回も人気を博していたが、ぺこらさんはXで「マミー、台風の中もっちゅりん買ってきてくれた」とコメントし、「もっちゅりん」の写真をアップ。なんと台風6号による悪天候の中、母である“マミー”が買ってきてくれたのだ。
ちなみに、これはぺこらさんが“マミー”にお願いしたわけではなく「※お願いしてません」ともつづられていた。
台風でも娘のためにドーナツを買いにいくマミーに、ファンからは「マミーがやさしすぎる…！」「なんていいお母様なの」「台風の中でも買いに行くマミーの愛が深い……！」「神すぎやしませんかい」などの声が集まっている。
引用：「兎田ぺこら ホロライブ3期生」X（＠usadapekora）
【写真】“マミー”がぺこらさんのために買ってきたミスドの人気商品
「もっちゅりん」は2025年に販売され話題になった大人気ドーナツで、3日から復活販売が行われた。店舗によってはすでに売り切れも報告されるほど今回も人気を博していたが、ぺこらさんはXで「マミー、台風の中もっちゅりん買ってきてくれた」とコメントし、「もっちゅりん」の写真をアップ。なんと台風6号による悪天候の中、母である“マミー”が買ってきてくれたのだ。
台風でも娘のためにドーナツを買いにいくマミーに、ファンからは「マミーがやさしすぎる…！」「なんていいお母様なの」「台風の中でも買いに行くマミーの愛が深い……！」「神すぎやしませんかい」などの声が集まっている。
引用：「兎田ぺこら ホロライブ3期生」X（＠usadapekora）