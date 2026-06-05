「ポタフェス 2026 夏 秋葉原」7月11日、12日開催。今回は2会場に
e☆イヤホンは、イヤフォン・ヘッドフォンを中心とした”ポータブルオーディオ”の試聴＆体験イベント「ポタフェス 2026 夏 秋葉原」を7月11日と12日の2日間で開催する。開場はベルサール秋葉原 B1F、1F、2Fと、秋葉原コンベンションホール 2F。開場時間は11時から18時(最終入場17時30分)。入場料は無料で、事前登録なしのフリー入退場となる。
今回の「ポタフェス 2026 夏 秋葉原」では、イヤフォンやヘッドフォンのほか、ポータブルオーディオプレーヤーなどを手がける157のブランドが国内外から集まる。
前回の様子
前回の様子
今回は「ベルサール秋葉原」に加え、新たに「秋葉原コンベンションホール」を加えた2会場で開催。
ベルサール秋葉原では、これまで通り充実した展示ブースを用意し、様々なポータブルオーディオ製品を実際に試聴できる。秋葉原コンベンションホールでは、ゲストを招いたトークイベントなど、各種プログラムを予定しているとのこと。
当日のイベントや注目の展示製品については後日発表される。
前回の様子
【ポタフェス 2026 夏 秋葉原】 開催日程：2026年7月11日(土)、12日(日) 11時～18時(最終入場 17時30分)
入場料：無料(事前登録なしのフリー入退場)
会場1：ベルサール秋葉原 B1F・1F・2F
所在地：〒101-0021 東京都千代田区外神田 3-12-8 住友不動産秋葉原ビル
会場2：秋葉原コンベンションホール 2F
所在地：〒101-0021 東京都千代田区外神田 1-18-13 秋葉原ダイビル
【出展ブランド】 64 AUDIO(ミックスウェーブ) AAW(AAW) Acoustune(東京音響) ACTIVO(アユート) AFUL(サウンドアース) AIAIAI(銀座十字屋 ディリゲント事業部) AROMA AUDIO(AROMA AUDIO) ARTPICAL(ARTPICAL) ASHIDAVOX(アシダ音響) Astell&Kern(アユート) Astrotec(01Diverse) Audeze(完実電気) Audioengine(コペックジャパン) aune audio(ミミソラ) AVIOT(プレシードジャパン) AZLA(アユート) Beat Audio(ミックスウェーブ) BeepAudio(NTS) beyerdynamic(メディア・インテグレーション) BGVP(ミミソラ) Binary Acoustics(ミミソラ) BLUESOUND(PDN) Bowers ＆ Wilkis(ディーアンドエムホールディングス) BQEYZ(フォーリーフ) Brise Audio(ブリスオーディオ) Campfire Audio(ミックスウェーブ) Canpur(宮地商会) Cayin(コペックジャパン) Chord Electronics(エミライ) Cleer(東京音響) COMPLY(COMPLY) CrinEar(CrinEar) Crosszone(トライオード) DARUMA AUDIO(NTS) ddHiFi(ミミソラ) Denon(ディーアンドエムホールディングス) DITA(final) DUNU(サウンドアース) e☆イヤホン・ラボ(タイムマシン) Ear Solution(宮地商会) EarAcoustic Audio(伊藤屋国際) EDIFIER(Edifier Japan) EFFECT AUDIO(EFFECT AUDIO) ELETECH(ELETECH) ELOIT(ミミソラ) em(エミライ) ESOTERIC(ティアック) Evenir(NTS) FATfreq(FATfreq) FAudio(ミックスウェーブ) FIIO(エミライ) final(final) FiR Audio(アユート) FitEar(アユート) FlipEars(FlipEars) Focal Professional(メディア・インテグレーション) Forté Ears(Forté Ears) Fosi Audio(Fosi Audio Japan) FOSTEX(完実電気) FSF(アユート) GRADO(ナイコム) GREEN FUNDING(GREEN FUNDING) Grell Audio(アユート) Harmonic Empire(ネコユイ) Hercules Audio(NTS) HiBy(ミックスウェーブ) HIFIMAN(HIFIMAN JAPAN) Hi-Unit(Hi-Unit branding.) iBasso(MUSIN) iFi audio(エミライ) intime(オーツェイド) JBL(ハーマンインターナショナル) JLab(JLab Japan) Jomo Audio(Jomo Audio) KENWOOD(JVCケンウッド) KHADAS(Hi-Unit branding.) Kinera Imperial(サウンドアース) Kiwi Ears(ナイコム) KOTORI AUDIO(ミックスウェーブ) LETSHUOER(ナイコム) LUXEAR(ネコユイ) MADOO(東京音響) Maestraudio(アユート) Melodic Artification(01Diverse) Melody Wings(サウンドアース) Meze Audio(完実電気) mimimamo(フィフティスクエア) Moritz Audio(ネコユイ) MotherAudio(MotherAudio) MUSE HIFI(ミミソラ) Mysticraft Acoustic Research(NTS) NeSTREAM LIVE(ラディウス) NF ACOUS(伊藤屋国際) NICEHCK(NICEHCK) Noble Audio(アユート) NOBUNAGA Labs(WiseTech) Nostalgia Audio(Nostalgia Audio) NUARL(エム・ティ・アイ) ONIX(MUSIN) onso(ひさご電材) ORIVETI(ナイコム) Panasonic(パナソニック) Pentaconn(日本ディックス) PHILIPS AUDIO(PHILIPS AUDIO) qdc(アユート) QoA(サウンドアース) Questyle(マギウェイ) radius(ラディウス) Rhapsodio(宮地商会) RØDE(RØDE/ロードマイクロフォンズ) ROSSI & WING(サウンドアース) Sam&Johnny(01Diverse) Samsung Galaxy(サムスン電子ジャパン) SeeAudio(ミミソラ) SENDY AUDIO(アユート) SENNHEISER(Sonova Consumer Hearing Japan) SGENE(伊藤屋国際) SHANLING(MUSIN) SHOKZ(フォーカルポイント) SHURE(完実電気) SIVGA(01Diverse) Skullcandy(Skullcandy) sloflo(日本ディックス) Softears(Softears) SOSO.LABO(01Diverse) SoundsGood(伊藤屋国際) STAX(スタックス) TAGO STUDIO(TAGO STUDIO) TANCHJIM(TANCHJIM) TANGZU(ネコユイ) TEAC(ティアック) Teachnics(パナソニック) THIEAUDIO(ナイコム) TIMSOK(01Diverse) TOPPING(MUSIN) TRIODE(トライオード) TWISTURA(MUSIN) UCOTECH(サウンドアース) Ultimate Ears(タイムマシン) UNCOMMON(コペックジャパン) Unique Melody(ミックスウェーブ) Victor(JVCケンウッド) VISION EARS(タイムマシン) VOLK AUDIO(アユート) Whizzer(伊藤屋国際) YAMAHA(ヤマハミュージックジャパン) YONGSE CABLES(ミミソラ) YU9 AUDIO(NTS) ZiiGaat(ナイコム) オーディオテクニカ(オーディオテクニカ) ソニー(ソニーマーケティング) パイオニア(東北パイオニア) ピヤホン(Hi-Unit branding.) ミミゴト(Hi-Unit branding.) ミミハグ(タイムマシン) 愛達声 (adastracoustic/愛達声) 水月雨/MOONDROP(MOONDROP)