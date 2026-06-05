『トップガン マーヴェリック』出演ジェームズ・ハンディさんが刺殺される 恋人の息子が犯行を自白
映画『トップガン マーヴェリック』（2022）や『ジュマンジ』（1995）などに出演した俳優ジェームズ・ハンディさんが現地時間6月3日、米ロサンゼルス・ターザナの自宅で刺殺された。81歳だった。Varietyによると、恋人の息子が犯行を自白しているという。
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ロサンゼルス市警察の声明によると、3日午前9時30分ごろ「不法の者を殺害した」との通報を受け、警官が現場に駆け付けたところ、ハンディさんが自宅前庭で胸を刺され、意識不明の状態で倒れているのを発見したそう。ハンディさんは救急隊員によって地元の病院に搬送後、死亡が確認された。
通報したのは44歳のマイケル・グレドヒル容疑者だとみられる。近くにいた警官に対し、自分が犯人だと自ら名乗り、被害者の恋人である母親と同居していると告げたという。殺人罪1件で逮捕され、ヴァン・ナイス刑務所に拘留中。保釈金は200万ドルに設定されている。
ニューヨーク生まれのハンディさんは、1977年の映画『タップス』でデビューし、『ジュマンジ』や『ロケッティア』、『評決』、『K-9／友情に輝く星』などに出演。『トップガン マーヴェリック』ではバーテンダーを演じたほか、2017年の『LOGAN／ローガン』ではヒュー・ジャックマン演じる主人公を治療する医師役を演じた。また『エイリアス』や『NYPDブルー』などテレビドラマでも活躍した。
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ロサンゼルス市警察の声明によると、3日午前9時30分ごろ「不法の者を殺害した」との通報を受け、警官が現場に駆け付けたところ、ハンディさんが自宅前庭で胸を刺され、意識不明の状態で倒れているのを発見したそう。ハンディさんは救急隊員によって地元の病院に搬送後、死亡が確認された。
ニューヨーク生まれのハンディさんは、1977年の映画『タップス』でデビューし、『ジュマンジ』や『ロケッティア』、『評決』、『K-9／友情に輝く星』などに出演。『トップガン マーヴェリック』ではバーテンダーを演じたほか、2017年の『LOGAN／ローガン』ではヒュー・ジャックマン演じる主人公を治療する医師役を演じた。また『エイリアス』や『NYPDブルー』などテレビドラマでも活躍した。