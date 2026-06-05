鈴木奈々、6歳年下イケメンと身長23cm差密着“デート風ショット”に反響
モデルでタレントの鈴木奈々が5日にInstagramを更新。後輩のイケメンタレントとの“カップル風”2ショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】後輩イケメンタレントの背中に寄り添う鈴木奈々
鈴木が「マーティンとカップル風写真撮ってみた」と投稿したのは所属事務所の後輩で31歳のマーティンとの2ショット。写真には、東京・三軒茶屋の飲み屋街・三角地帯で恋人さながらに密着する2人の姿が収められている。
投稿の中で鈴木は「テーマは「路地裏デート」身長差が良い感じだね 私154センチ、マーティン177センチ！」と説明すると「マーティンとお似合いって言ってもらえるけど、マジで仲良い友達です 事務所が一緒だよー！」とコメント。さらに「マーティンはマジで性格が良い！しかも、女性からめっちゃモテるのよ！めちゃめちゃ優しいからね 私とマーティンはリアルガチで友達です」とつづっている。
鈴木とマーティンの2ショットにファンからは「めっちゃお似合いよ」「いい感じ〜」「素敵ですね」などの声が集まっている。
■鈴木奈々（すずき なな）
1988年7月9日生まれ。茨城県出身。2007年に雑誌『Popteen』のモデルとして芸能界デビュー。2011年、バラエティ番組への出演をきっかけにタレント業にも進出。プライベートでは2014年に一般男性と結婚。2023年に出演したテレビ番組で離婚を公表している。
引用：「鈴木奈々」Instagram（@nana_suzuki79）
【写真】後輩イケメンタレントの背中に寄り添う鈴木奈々
鈴木が「マーティンとカップル風写真撮ってみた」と投稿したのは所属事務所の後輩で31歳のマーティンとの2ショット。写真には、東京・三軒茶屋の飲み屋街・三角地帯で恋人さながらに密着する2人の姿が収められている。
投稿の中で鈴木は「テーマは「路地裏デート」身長差が良い感じだね 私154センチ、マーティン177センチ！」と説明すると「マーティンとお似合いって言ってもらえるけど、マジで仲良い友達です 事務所が一緒だよー！」とコメント。さらに「マーティンはマジで性格が良い！しかも、女性からめっちゃモテるのよ！めちゃめちゃ優しいからね 私とマーティンはリアルガチで友達です」とつづっている。
■鈴木奈々（すずき なな）
1988年7月9日生まれ。茨城県出身。2007年に雑誌『Popteen』のモデルとして芸能界デビュー。2011年、バラエティ番組への出演をきっかけにタレント業にも進出。プライベートでは2014年に一般男性と結婚。2023年に出演したテレビ番組で離婚を公表している。
引用：「鈴木奈々」Instagram（@nana_suzuki79）