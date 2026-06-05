この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」が「#旅ラン　富山駅からほど近い、夢のように美しい運河公園をラン」を公開しました。動画では、脳科学者の茂木健一郎さんが、富山駅周辺から富岩運河環水公園までのランニングコースを走りながら、その美しい風景や見どころを紹介しています。

「体感気温は28度」と、日差しが照りつける中スタートした茂木さん。富山駅北側へ向かい、いたち川沿いに出ると、遠くに立山連峰の壮大な姿が見えてきます。その後、緑豊かな富岩運河環水公園へ到着し、美しい運河や展望塔を持つ天門橋の風景を満喫しました。

さらに、富山県美術館の周辺を走っていると、階段の上に立つ白いクマの彫刻を発見。「クマさんがいる」と興味津々に近づく様子が収められています。運河沿いのプロムナードでは、羽の生えた青いゾウの彫刻にも遭遇し、「変な人たちがいます」と思わず声を上げる一幕もありました。

牛島公園では、保存展示されている蒸気機関車を見学。「蒸気機関車と新幹線を同じフレームに収める場所としてはかなりいい」と感嘆しつつ、北陸新幹線の高架下をくぐってゴールの富山駅へと戻ります。約4.5kmを走り終えた茂木さんは、暑さに苦労しつつも「運河沿いの魅力に本当に目覚めました」と満足げに振り返りました。

富山駅からのアクセスの良さと、自然やアートが融合した景観の美しさが伝わる今回の動画。ランニングコースとしてはもちろん、次回の富山観光や散策のルート選びのヒントにしてみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:00

富山駅前からランニングスタート
01:54

遠くにそびえる立山連峰を望む
03:48

美しい富岩運河環水公園に到着
05:41

富山県美術館前でクマの彫刻を発見
09:26

牛島公園で9628号蒸気機関車を見学

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