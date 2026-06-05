夏帆、『Ｔシャツが乾くまで』出演決定 主演・蒼井優らとの関係性は？
7月スタートの蒼井優主演ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』（TBS系／毎週金曜22時）の追加キャストとして、夏帆の出演が発表された。夫と5歳の息子と幸せに暮らす天真らんまんな主婦を演じる。
【写真】蒼井優、7月期ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』18年ぶりに地上波連ドラ主演
本作は、とある事故に巻き込まれた二組の夫婦の“愛”と“秘密”を描く、“喪失”と“再生”の物語。脚本家・生方美久による完全オリジナルストーリーで、演出を土井裕泰が担当する。
ある夏の日、二組の夫婦がとある事故に巻き込まれてしまう。それがきっかけで、当たり前に続いていくと思っていた二組の夫婦の幸せな日常が、突如として崩れ去っていくことに。さらに、その事故が暴いたのは、愛する人の“第３金曜日の秘密”だった。第3金曜日、行方不明、Tシャツ…これらのワードが意味することとは？
夏帆が演じるのは、古書店でパートをしている主婦あずさ、34歳。夫、そして5歳の息子と3人暮らし。明るく天真らんまんでコミュニケーション能力も高いが、ひょうひょうとしていてどこかつかみ所がない。家族3人で平凡ながら幸せに暮らしていたが、ある日、もう一組の夫婦と共に事故に巻き込まれてしまい…。
夏帆は「蒼井さんをはじめ、素敵な共演者の皆さま、そして生方さんの脚本、土井監督の演出という魅力的な座組に自分が参加できることに、身が引き締まる思いです。生方さんとご一緒した前作では全編手話でのお芝居だったので、今作ではまた違ったアプローチで、生方さんが描く素敵な言葉たちをどうすれば自分の言葉にできるだろうか、ということをずっと考えています。リアルとファンタジーをふわっと行き来する言葉たち、そしてちょっと歪な人間模様が、どんなふうに皆さまに届くのかとても楽しみです」とコメントしている。
金曜ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』は、TBS系にて7月より毎週金曜22時放送。
【写真】蒼井優、7月期ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』18年ぶりに地上波連ドラ主演
本作は、とある事故に巻き込まれた二組の夫婦の“愛”と“秘密”を描く、“喪失”と“再生”の物語。脚本家・生方美久による完全オリジナルストーリーで、演出を土井裕泰が担当する。
ある夏の日、二組の夫婦がとある事故に巻き込まれてしまう。それがきっかけで、当たり前に続いていくと思っていた二組の夫婦の幸せな日常が、突如として崩れ去っていくことに。さらに、その事故が暴いたのは、愛する人の“第３金曜日の秘密”だった。第3金曜日、行方不明、Tシャツ…これらのワードが意味することとは？
夏帆は「蒼井さんをはじめ、素敵な共演者の皆さま、そして生方さんの脚本、土井監督の演出という魅力的な座組に自分が参加できることに、身が引き締まる思いです。生方さんとご一緒した前作では全編手話でのお芝居だったので、今作ではまた違ったアプローチで、生方さんが描く素敵な言葉たちをどうすれば自分の言葉にできるだろうか、ということをずっと考えています。リアルとファンタジーをふわっと行き来する言葉たち、そしてちょっと歪な人間模様が、どんなふうに皆さまに届くのかとても楽しみです」とコメントしている。
金曜ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』は、TBS系にて7月より毎週金曜22時放送。