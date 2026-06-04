映画『Michael／マイケル』ジャパンプレミア マイケルの甥ジャファー・ジャクソン、はにかみ笑顔で登場し大歓声に応える
ジャファー・ジャクソンが4日、都内で行われた“キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』（12日公開）のジャパンプレミアに出席した。
【動画】映画『Michael／マイケル』最終トレーラー
マイケル・ジャクソンの甥で、同映画で主演を務めるジャファーは、BGMの「Billie Jean」にのって車から登場。大歓声に少し照れた様子を見せながらも、多くのサインに応じ、笑顔でファンと触れ合った。また、マイケルの長男であるプリンス・ジャクソンとともに記念撮影に応じ、2人が肩を並べる様子には大きな歓声が沸いた。
マイケル・ジャクソンは、圧倒的な歌唱力と革新的なダンスパフォーマンスで、アーティストの枠を超え、全世界的なアイコンとなった“キング・オブ・ポップ”。本作では、世界的スターへと駆け上がる若き日のマイケルの“創造の瞬間”と、その才能ゆえの孤独、父の支配と自身の理想の狭間で葛藤しながら、数々の名曲を生み出していく姿を描く。
イベントには、国内のタレントやインフルエンサーも集結し、大きな盛り上がりを見せた。
【動画】映画『Michael／マイケル』最終トレーラー
マイケル・ジャクソンの甥で、同映画で主演を務めるジャファーは、BGMの「Billie Jean」にのって車から登場。大歓声に少し照れた様子を見せながらも、多くのサインに応じ、笑顔でファンと触れ合った。また、マイケルの長男であるプリンス・ジャクソンとともに記念撮影に応じ、2人が肩を並べる様子には大きな歓声が沸いた。
イベントには、国内のタレントやインフルエンサーも集結し、大きな盛り上がりを見せた。