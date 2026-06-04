香取慎吾、1988年のマイケル・ジャクソン東京ドーム公演を“最前列”で観覧「僕がやりたいことはこれなんだ！」

香取慎吾、1988年のマイケル・ジャクソン東京ドーム公演を“最前列”で観覧「僕がやりたいことはこれなんだ！」