香取慎吾、1988年のマイケル・ジャクソン東京ドーム公演を“最前列”で観覧「僕がやりたいことはこれなんだ！」
香取慎吾が4日、都内で行われた映画『Michael／マイケル』（12日公開）のジャパンプレミアに登壇し、主人公マイケル・ジャクソン役のジャファー・ジャクソン、幼少期のマイケル役のジュリアーノ・ヴァルディ、ちゃんみならとトークを行った。
【写真】楽しそう！主演のジャファー・ジャクソンに花束を渡した香取慎吾
子どもの頃からマイケルに憧れていたという香取は、1988年に東京ドーム公演を最前列で観覧した思い出を回想。「僕がやりたいことはこれなんだ！こうやってマイケルのようにステージで輝きたい！と思った」と語った。さらに、2006年にテレビ番組でマイケル本人と共演した経験にも触れ、「想像以上に大きくて、愛にあふれていて、優しかった」と振り返った。
映画については「映画を観させていただいて、マイケルに会えました。本当に感動したし興奮した」と絶賛。「スリラーのシーンが、これまで観ていたスリラーでは映っていない部分も映っていて、“こうやって撮ってたんだ！”って感動しました」「半分観たところでもう一度観たいと思った映画は初めて」と語った。
マイケル・ジャクソンは、圧倒的な歌唱力と革新的なダンスパフォーマンスで、アーティストの枠を超え、全世界的なアイコンとなった“キング・オブ・ポップ”。本作では、世界的スターへと駆け上がる若き日のマイケルの“創造の瞬間”と、その才能ゆえの孤独、父の支配と自身の理想の狭間で葛藤しながら、数々の名曲を生み出していく姿を描く。
【写真】楽しそう！主演のジャファー・ジャクソンに花束を渡した香取慎吾
子どもの頃からマイケルに憧れていたという香取は、1988年に東京ドーム公演を最前列で観覧した思い出を回想。「僕がやりたいことはこれなんだ！こうやってマイケルのようにステージで輝きたい！と思った」と語った。さらに、2006年にテレビ番組でマイケル本人と共演した経験にも触れ、「想像以上に大きくて、愛にあふれていて、優しかった」と振り返った。
マイケル・ジャクソンは、圧倒的な歌唱力と革新的なダンスパフォーマンスで、アーティストの枠を超え、全世界的なアイコンとなった“キング・オブ・ポップ”。本作では、世界的スターへと駆け上がる若き日のマイケルの“創造の瞬間”と、その才能ゆえの孤独、父の支配と自身の理想の狭間で葛藤しながら、数々の名曲を生み出していく姿を描く。