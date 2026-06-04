◆男子プロゴルフツアー メジャー第２戦 ＢＭＷ日本ツアー選手権森ビル杯 第１日（４日、茨城・宍戸ヒルズＣＣ西Ｃ＝７４３１ヤード、パー７０）

第１ラウンドが行われ、ツアー１勝で選手会長の阿久津未来也（フリー）が６バーディー、１ボギーで５アンダーの６５をマークし、４年ぶりの単独首位発進を決めた。

強風が吹く難コースを攻略した。３番パー３は７０センチに寄せ、４番は７メートル、５番は８メートルをねじ込んで３連続バーディー。９番パー４は残り２２５ヤードの第２打を３メートルに寄せ、前半だけで４つ伸ばした。「序盤にミドルパットがすごく入ってくれた」と胸を張った。

前週まで３戦連続の予選落ち。特にドライバーショットが安定せず「メンタル的に振れなくなって、スピードが出ず、飛距離も落ちて、曲がるし、本当につらかった」と吐露した。ジュニア時代にイップスに陥った、スイング時に右腕が強く出てしまう悪癖が出た。今週初めに山崎泰宏コーチと相談し、「腕が怖くて下ろせないなら、先に走らせよう」と体の動かし方を変え、ドライバーのシャフトも変更。この日はフェアウェーキープ率は７８・５７％と安定し「この３週に比べたら本当に良かった」と安どした。

今季からジャパンゴルフツアー選手会会長に就任した。歴代会長は１７人のうち８人が在任期間中に優勝。メジャー制覇となれば、倉本昌弘（９２年日本プロ選手権）、池田勇太（１４年日本オープン）、宮里優作（１７年日本プロ選手権、日本シリーズＪＴカップ）、石川遼（１９年日本プロ選手権、日本シリーズＪＴカップ）、谷原秀人（２２年日本シリーズＪＴカップ）に次ぎ、６人目の快挙となる。

選手会長は、選手会や日本ゴルフツアー機構（ＪＧＴＯ）の会議、スポンサーへのあいさつ回りなど、ゴルフ場の外でも多忙を極めるが「つらさはあるけど、言い訳にするつもりはない」と言う。メジャーの舞台で堂々の首位発進。昨年は日大の先輩・堀川未来夢と蟬川泰果のプレーオフを１８番グリーン脇で見届け「絶対に来年はあの舞台に立ちたいと思った。どの大会でも優勝したいし、そのうちの１つがメジャーだったら本当にうれしい。去年の最終日も６６と良かったので、いいイメージで頑張りたい」と力を込めた。