自民党総裁選などで高市総理の陣営が、他の候補を誹謗中傷する動画を作成していたとされる問題。新たに関係者のやりとりとされる音声が公開されましたが、高市総理はなんと答えたのでしょうか？

中道改革連合 伊佐進一 衆院議員

「SNS規制をどうするかという議論をしている中での、まさしく総理周辺で起こってることなんですよ」

きょうの衆議院・予算委員会で野党が追及したのは、さきの衆院選や去年の自民党総裁選で、高市総理の陣営が他の候補者を誹謗中傷する動画を作成していたとされる問題です。

文春オンラインはきのう、高市総理の公設秘書と動画作成者がおこなったWeb会議でのやり取りとされる音声を公開しました。

中道改革連合 伊佐進一 衆院議員

「音声が（公設秘書の）木下秘書本人かどうか確認して欲しいとお願いしていましたが、結果いかがだったでしょうか」

高市総理

「これ会員制の有料オンラインなんですね。結論として、今朝までに確認することができませんでした」

質問通告があったものの、「確認をしていない」と話した高市総理。その理由は？

高市総理

「こちらの言い分は関係なく、私の面識のない方の言い分を非常にイメージ操作をして報道してこられたそこの有料オンライン会員になろうとは思いませんでした」

中道改革連合 伊佐進一 衆院議員

「私は別に有料会員になってくれって別に営業でも何でもなくてですね、事実を確認して欲しいと言ってるだけなんですよ」

動画作成者とは「わたしも秘書も面識がない」と繰り返してきた高市総理。秘書からは「信じていないのかと怒られた」などと答弁してきました。

中道改革連合 伊佐進一 衆院議員

「私はこれが本人であれば、それは間違った答弁、虚偽の答弁になるのではないか」

予算委員会ではさきほど今年度の補正予算案が賛成多数で可決し、このあとの衆議院本会議でも可決・通過する見通しですが、野党側は公開された音声が高市総理の公設秘書のものか確かめるため、音源データを高市総理側に提供していて、あすの参議院・予算委員会でも事実関係を追及する構えです。