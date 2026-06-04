映画『おそ松さん』×Aぇ! group主題歌「でこぼこライフ」スペシャルPV公開 6つ子のハチャメチャな日常描く
■初公開の本編映像も満載
Aぇ! groupの末澤誠也、正門良規、佐野晶哉、小島健と草間リチャード敬太、関西ジュニアの西村拓哉が主演する実写映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（6月12日公開）において、Aぇ! groupが歌う主題歌「でこぼこライフ」を使用した主題歌スペシャルPVが解禁された。
【動画】映画『おそ松さん』×Aぇ! group主題歌「でこぼこライフ」スペシャルPV
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画『おそ松くん』をもとにした今作の主人公は、松野家の6つ子、おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松。20歳を過ぎても定職につかず、親のすねをかじるクズで童貞のクソニートだ。普通の大人になってほしいという親の願いもスルーして、相変わらずのクズらしい毎日を送っている6つ子だが、ある日を境に周りの反応が一変。クズぶりが称賛されるようになり、どうも様子がおかしい。時代が6つ子に追いついた（!?）そんなことある（!?）一体世界はどうなってしまうのか（!?）
スペシャルPVは、Aぇ! groupらしい疾走感あふれるバンドサウンドとポジティブな歌詞が詰め込まれた、主題歌の「でこぼこライフ」と、一部WEB初公開となる映画『おそ松さん』の本編映像を使用したぜいたくな内容に。
映像の中では6つ子の兄弟たちのほかに、彼らを取り巻く個性豊かなキャラクターたちも次々と登場。主題歌の歌詞と相まって6つ子たちのハチャメチャな日常や兄弟の絆、不器用な青春が描かれており、まさしく6つ子たちの“でこぼこライフ”が切り取られた映像に仕上がっている。
Aぇ! groupの末澤誠也、正門良規、佐野晶哉、小島健と草間リチャード敬太、関西ジュニアの西村拓哉が主演する実写映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（6月12日公開）において、Aぇ! groupが歌う主題歌「でこぼこライフ」を使用した主題歌スペシャルPVが解禁された。
【動画】映画『おそ松さん』×Aぇ! group主題歌「でこぼこライフ」スペシャルPV
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画『おそ松くん』をもとにした今作の主人公は、松野家の6つ子、おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松。20歳を過ぎても定職につかず、親のすねをかじるクズで童貞のクソニートだ。普通の大人になってほしいという親の願いもスルーして、相変わらずのクズらしい毎日を送っている6つ子だが、ある日を境に周りの反応が一変。クズぶりが称賛されるようになり、どうも様子がおかしい。時代が6つ子に追いついた（!?）そんなことある（!?）一体世界はどうなってしまうのか（!?）
映像の中では6つ子の兄弟たちのほかに、彼らを取り巻く個性豊かなキャラクターたちも次々と登場。主題歌の歌詞と相まって6つ子たちのハチャメチャな日常や兄弟の絆、不器用な青春が描かれており、まさしく6つ子たちの“でこぼこライフ”が切り取られた映像に仕上がっている。