元NMB48グラビアエース、自然あふれる離島でのグラビアオフショットに反響
NMB48元メンバーでタレントの本郷柚巴が2日にInstagramを更新。グラビア撮影のオフショットを披露した。
【別カット】ビキニ姿で弾ける笑顔
本郷が「人生初の五島列島に行ってきたよ〜」と投稿したのはグラビア撮影のオフショット。写真には、自然の中で佇むノースリーブ姿や海をバックにしたソロショット、さらにビキニ姿も収められている。投稿の中で本郷は五島列島について「自然豊かで海も綺麗で素敵な場所でした」と振り返っている。
この投稿にファンからは「笑顔が天使過ぎます」「めっちゃ綺麗」「最高すぎる」などの反響が寄せられている。
■本郷柚巴（ほんごう ゆずは）
2003年1月12日生まれ。大阪府出身。2015年から2023年までNMB48メンバーとして活動。グループ卒業後は、タレントとして活躍している。
引用：「本郷柚巴」Instagram（@h.yuzuha_0112）
【別カット】ビキニ姿で弾ける笑顔
本郷が「人生初の五島列島に行ってきたよ〜」と投稿したのはグラビア撮影のオフショット。写真には、自然の中で佇むノースリーブ姿や海をバックにしたソロショット、さらにビキニ姿も収められている。投稿の中で本郷は五島列島について「自然豊かで海も綺麗で素敵な場所でした」と振り返っている。
この投稿にファンからは「笑顔が天使過ぎます」「めっちゃ綺麗」「最高すぎる」などの反響が寄せられている。
■本郷柚巴（ほんごう ゆずは）
2003年1月12日生まれ。大阪府出身。2015年から2023年までNMB48メンバーとして活動。グループ卒業後は、タレントとして活躍している。
引用：「本郷柚巴」Instagram（@h.yuzuha_0112）