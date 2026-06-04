『風、薫る』“万作”飯尾和樹お手柄！ トラブル対応で意外な一面 ネット称賛「タイガースープレックス85」「関根勤さん仕込み」
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第10週「疾風に勁草（けいそう）を」（第49回）が4日に放送され、万作（飯尾和樹）が意外な一面を見せると、ネット上には「後方に投げたらタイガースープレックス85」「関根勤さん仕込みのサブミッションか？」といった声が集まった。
【動画】素早く弥吉（山口祥行）のバックをとる万作（飯尾和樹）『風、薫る』第50回より
りんと直美は、次の実習先である内科へ向かう。着任早々、服毒自殺を図った女郎の夕凪（村上穂乃佳）と淳之介（小方蒼介）が搬送されてくる。医師たちは淳之介をベッドに寝かせて対応にあたるものの、夕凪は床に放置したまま。りん（見上）と直美（上坂）は協力して夕凪の処置にあたる。
そんな中、病院に淳之介の両親、弥吉（山口祥行）とカツ（尾上紫）がやってくる。ひどく取り乱した様子の2人は、淳之介のそばへ行き声をかけたかと思うと、カツが夕凪に対して怒りをあらわにする。
その後、夕凪は意識を取り戻したものの、淳之介は息を引き取ってしまう。すると弥吉は「あの女郎はどこだぁ！」と激怒。医師に向かって「息子が死んで、あの女が生きてるってどういうことだ!?」と詰め寄る。
医師が夕凪の居場所を教えたために弥吉は病室へ。そこで弥吉が、他の患者がいるにも関わらず騒いでいると、用務員の万作が姿を見せて「どうか、こらえてくださいませ」となだめる。しかし弥吉が「うるさいなぁ!!」と暴れようとすると、万作は素早く弥吉の背後に周り、彼の首と右腕を固定。そのまま穏やか口調で「一旦こちらへ…ね、お父様…」とささやきながら、弥吉を病室の外へ連れていくのだった。
トラブル対応にあたった万作の活躍が描かれると、ネット上には「物腰柔らかくて腕っぷし強い！最強！」「かっこいい!!」「万作さん万能すぎるだろ」「そのまま後方に投げたらタイガースープレックス85です」「関根勤さん仕込みのサブミッションか？」などの反響が寄せられていた。
【動画】素早く弥吉（山口祥行）のバックをとる万作（飯尾和樹）『風、薫る』第50回より
りんと直美は、次の実習先である内科へ向かう。着任早々、服毒自殺を図った女郎の夕凪（村上穂乃佳）と淳之介（小方蒼介）が搬送されてくる。医師たちは淳之介をベッドに寝かせて対応にあたるものの、夕凪は床に放置したまま。りん（見上）と直美（上坂）は協力して夕凪の処置にあたる。
その後、夕凪は意識を取り戻したものの、淳之介は息を引き取ってしまう。すると弥吉は「あの女郎はどこだぁ！」と激怒。医師に向かって「息子が死んで、あの女が生きてるってどういうことだ!?」と詰め寄る。
医師が夕凪の居場所を教えたために弥吉は病室へ。そこで弥吉が、他の患者がいるにも関わらず騒いでいると、用務員の万作が姿を見せて「どうか、こらえてくださいませ」となだめる。しかし弥吉が「うるさいなぁ!!」と暴れようとすると、万作は素早く弥吉の背後に周り、彼の首と右腕を固定。そのまま穏やか口調で「一旦こちらへ…ね、お父様…」とささやきながら、弥吉を病室の外へ連れていくのだった。
トラブル対応にあたった万作の活躍が描かれると、ネット上には「物腰柔らかくて腕っぷし強い！最強！」「かっこいい!!」「万作さん万能すぎるだろ」「そのまま後方に投げたらタイガースープレックス85です」「関根勤さん仕込みのサブミッションか？」などの反響が寄せられていた。