4日放送のMBSラジオ「ヤマヒロのぴかッとモーニング」で、木曜パートナーの藤林温子アナウンサー（33）が前週末に行われたTHE ALFEE（ジ・アルフィー）公演を観覧したことを報告した。

まず藤林アナが、アルフィーとの縁について「3年前、ラジオの音楽番組で『アルフィーの曲をかけて』というリクエストをいただいたんです。そのときALFEEをオールフリーと読んでしまって。（相手役の浅越）ゴエさんから『アルフィーだよ！』とツッコまれました」

結成から半世紀を超したバンド名と、ノンアルコールドリンクを混同する珍プレー。その番組を聞いていたリスナーがアルフィーのメンバー、高見沢俊彦のラジオ番組に「大阪のアナウンサーがオールフリーと言ってました」と投稿。高見沢は大笑いしたという。

そんな縁もあって、5月30日の大阪フェスティバルホール公演に、藤林アナと「ぴかモニ」メーンパーソナリティーの山本浩之（ヤマヒロ＝64）が招かれた。

フェスティバルホールの真っ暗なバックステージに誘導されたはいいが、開演10分前、5分前、3分前…。いよいよ幕が開くというタイミングでステージ衣装の高見沢がギターを手に登場。

藤林「間違えてオールフリーと言ってしまいました。申し訳ないです」

高見沢「あー、俺もオールフリー好きで、よく飲むんだよ（笑い）」

短いやりとりを終えて、そのままライブが始まった。

「開演直前やのに、あんな普通にしゃべれる？ すごいな」と放送でヤマヒロが振り返ると、藤林アナも「私のなかで一瞬、時間が止まりました」と興奮がよみがえった。

ライブでは休むことなくフルパワーで演奏し、客席も熱狂。アンコールではメンバー3人でコントまで披露し「あのサービス精神、すごいな。72歳やで」（ヤマヒロ）

「ミュージカルを見ているようでした。すごかった」と藤林アナは話していた。