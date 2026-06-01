サッカーW杯北中米大会（11日開幕）に出場する日本代表が3日（日本時間4日）、事前合宿地のメキシコ・モンテレイで初練習を行った。

ランニング、ボール回し、3チームに分かれて3つのゴールを使ったゲーム形式など、約1時間15分の軽めのメニューで終了した。全26選手のうち主将のMF遠藤航（リバプール）のみ練習場に現れず、ホテルで別メニュー調整。DF瀬古歩夢（ルアーブル）もランニングのみにとどめ、途中から練習を外れた。

メキシコ紙「ABCノティシアス」は、DF長友佑都（39＝FC東京）が散歩中に地元メディアの直撃インタビューを受けた様子を報じた。長友は「モンテレイはどう？」と問われ、スペイン語で「Me gusta mucho（とても気に入っているよ）」と返答。「W杯で勝てますか？」との質問にも、「Si, claro（もちろん）」と自信たっぷりに答えた。

長友は日本人で初めてW杯5大会連続でメンバー入り。メキシコへ出発する前の成田空港には「闘魂」と書かれた日の丸鉢巻きを巻いて登場。モンテレイ国際空港到着後、選手たちにプレゼントされたソンブレロもかぶってホテル入りし、ファンから「ブラボー」の声を浴びていた。