松村北斗主演ラブサスペンス『告白−25年目の秘密−』、純愛と狂気が交錯するティザー映像解禁
松村北斗が主演を務める7月スタートのドラマ『告白−25年目の秘密−』（日本テレビ系／毎週土曜21時）より、純愛と狂気が交錯するティザー映像が公開された。
【写真】佐々木希・水野美紀・石黒賢、『告白−25年目の秘密−』出演決定
本作は、純愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。主人公・雪村爽太（松村）は、幼い頃に出会った野瀬麻里子（岡崎紗絵）に25年間、片想いを続けてきた。その感情は純愛か、それとも執着という名の狂気なのか――。その裏には、25年前に起きた凄惨な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。
解禁されたティザー映像では、ゆっくりと目を開ける爽太の心情が「運命の恋なんてない。だったら、自分で運命を作ればいい」「僕は君の運命の人になるって決めたんだ」という言葉で表現される。
何かを叫ぼうとする爽太と、陽だまりの中で輝く麻里子の笑顔が重なる。それは純愛なのか、それとも狂気なのか――。25年間片想いを続けてきた爽太の中で何かが変わり、純愛と狂気の狭間で巻き起こるラブサスペンスの幕開けを暗示する内容となっている。
ティザー映像を手がけた片山雄一監督は、「爽太という人物の内奥にある何かを、説明せずに映像で表現したいと思いました」と制作意図を明かす。
さらに「そうして構えたカメラの前に立つ松村北斗さんは圧倒的で、言葉より先に何かが伝わってくる。そういう俳優だと改めて感じました。純愛か狂気か――その問いの答えは、彼の瞳の中にあります」と語った。
ドラマ『告白−25年目の秘密−』は、日本テレビ系にて7月より毎週土曜21時放送。
【写真】佐々木希・水野美紀・石黒賢、『告白−25年目の秘密−』出演決定
本作は、純愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。主人公・雪村爽太（松村）は、幼い頃に出会った野瀬麻里子（岡崎紗絵）に25年間、片想いを続けてきた。その感情は純愛か、それとも執着という名の狂気なのか――。その裏には、25年前に起きた凄惨な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。
何かを叫ぼうとする爽太と、陽だまりの中で輝く麻里子の笑顔が重なる。それは純愛なのか、それとも狂気なのか――。25年間片想いを続けてきた爽太の中で何かが変わり、純愛と狂気の狭間で巻き起こるラブサスペンスの幕開けを暗示する内容となっている。
ティザー映像を手がけた片山雄一監督は、「爽太という人物の内奥にある何かを、説明せずに映像で表現したいと思いました」と制作意図を明かす。
さらに「そうして構えたカメラの前に立つ松村北斗さんは圧倒的で、言葉より先に何かが伝わってくる。そういう俳優だと改めて感じました。純愛か狂気か――その問いの答えは、彼の瞳の中にあります」と語った。
ドラマ『告白−25年目の秘密−』は、日本テレビ系にて7月より毎週土曜21時放送。