巨人５−４オリックス（交流戦＝３日）――巨人が２カード連続の勝ち越し。

３点を追う八回、丸の代打逆転満塁本塁打で試合をひっくり返し、九回をマルティネスが締めた。オリックスは継投が裏目に出た。

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西武３−２阪神（交流戦＝３日）――西武は二回、ネビンのソロで先制。七回には敵失でリードを広げた。渡辺が７回無失点で３勝目。阪神は九回に佐藤の２ランで１点差としたが、反撃が遅かった。

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楽天２−０ＤｅＮＡ（交流戦＝３日）――楽天が５カードぶりの勝ち越し。九回に途中出場の中島の適時二塁打で均衡を破り、４投手のリレーで零封した。ＤｅＮＡは３安打と打線が振るわなかった。

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ヤクルト１−０ロッテ（交流戦＝３日）――ヤクルトが六回に増田のソロで挙げた１点を継投で守った。７回無失点の高橋は今季初勝利。ロッテは打線が４安打と振るわず、投手陣の好投が報われなかった。

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広島３−１日本ハム（交流戦＝３日）――広島が交流戦初勝利。一回、坂倉の適時打と持丸の２点二塁打で３点を先取。継投で逃げ切り、連敗を６で止めた。日本ハムの伊藤は自身の連勝が４で止まった。

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ソフトバンク８−５中日（交流戦＝３日）――ソフトバンクが延長戦を制し、今季初の６連勝。十一回、広瀬隆の２点二塁打などで３点を勝ち越した。８投手が継投し、七回以降は得点を与えず。中日は４連敗。