ÍÂ¼²Í½ã¡¢²ÃÎð¤ò¼Â´¶¤·¤¿»£±Æ¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¹ðÇò¡Ö30²á¤®¤ÆµÞ¤ËÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤Ã¤Æ´í¤Ê¤¤¡×
¡¡±Ç²è¡Ø¥Þ¥¸¥«¥ë¡¦¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ä¥¢¡¼¡Ù¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤¬6·î2Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¼ç±é¤ÎÍÂ¼²Í½ã¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æîº»ÎÉ¡¢±öÌî±Íµ×¡¢ÀÄÌÚÍ®¡¢Å·ÌîÀé¿Ò´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¡£»£±ÆÈëÏÃ¤Î¤Û¤«¡¢¼ÂÏÃ¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡ÖºÇ¶á¤Î¥¢¥Ã¤È¶Ã¤¯¼ÂÏÃ¡×¤ä¡Ö2026Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤³¤È¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍÂ¼²Í½ã¡¢¹õ¤ÎÁõ¤¤¤Ç¡È¶â²ô¡É¤òÇØ¤ËÅÐ¾ì
¡¡Ëþ°÷¸æÎé¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎÆü¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¶â²ô¥Ñ¥Í¥ë¤¬º¸±¦¤Ë³ä¤ì¤ë¤È¡¢¸½¤ì¤¿¤Î¤ÏÍÂ¼¤ÈÆî¡£¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê±é½Ð¤ËÇï¼ê³åºÓ¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ëÃæ¡¢±öÌî¡¢ÀÄÌÚ¡¢¤½¤·¤ÆÅ·Ìî´ÆÆÄ¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡É×¤Î²£ÎÎ¤È²ò¸Û¤òÃÎ¤ê¡¢»ÒÏ¢¤ì¤Ç¶â¤ÎÌ©Í¢¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤ëÆó»ù¤ÎÊì¡¦ÏÂ²Î»Ò¤ò±é¤¸¤¿ÍÂ¼¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É1Ç¯Á°¤Ë»£±Æ¤·¤¿ºîÉÊ¤òº£Æü¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ç°´ê¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Öº£Æü¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥´¡¼¥ë¥É¤Î¤â¤Î¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤ª´ê¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£»ä¤Ï¥µ¥ó¥À¥ë¤Ç¤¹¡×¤ÈÈù¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤é¼«¤é¤ÎÂ¸µ¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥µ¥ó¥À¥ë¤ò»Øº¹¤·¤¿¡£Æî¤Ï¥´¡¼¥ë¥É¥Ü¥¿¥ó¡¢±öÌî¤Ï¥´¡¼¥ë¥É¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡¢ÀÄÌÚ¤Ï¥´¡¼¥ë¥É¥á¥¬¥Í¡¢´ÆÆÄ¤Ï¥´¡¼¥ë¥É¥Ô¥¢¥¹¤È¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¡È¥´¡¼¥ë¥É¡É¤ÇÃÅ¾å¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡·àÃæ¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥í¥±¤â¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¡£»£±Æ¤Î»×¤¤½Ð¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ÍÂ¼¤Ï¡¢¡ÖÌë¤Ï»þ´Ö¤¬¤¢¤ëÆü¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¶â¤ÎÌ©Í¢Ãç´Ö¤È¤·¤ÆÏÂ²Î»Ò¤È¹ÔÆ°¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ë¡¢Ì¤º§¤ÇÇ¥ÉØ¡¢Ãù¶â¥¼¥í¤Î¥¥ã¥Ð¾î¡¦ËãÍ³¤ò±é¤¸¤¿Æî¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ï½ë¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È°Õ³°¤Ê¶ìÏ«¤ò¹ðÇò¡£
¡¡ÍÂ¼¤Ï¤³¤ì¤Ëð÷¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¸½ÃÏ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤âÆ±¤¸Ç®ÎÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ»£±Æ¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£Îä¤¿¤¤°û¤ßÊª¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿´¸¯¤¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢Ìµ»ö¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¸½ÃÏ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡±öÌî¤ÏºÊÌò¤ÎÍÂ¼¤ÎÇ®±é¤Ë¶ÃØ³¡£ÉÂ±¡¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Çºª¿ç¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡¢¡ÖÍÂ¼¤µ¤ó¤¬ËÍ¤ò¥Ð¥ó¥Ð¥óÃ¡¤¯¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¤¹¤´¤¯ÄË¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥Ó¥¯¤È¤â¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»×¤ï¤ºÆ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡Å·Ìî´ÆÆÄ¤â¡¢¡Ö»ä¤â¸«¤Æ¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Õ³°¤È¤¤¤¯¤Ê¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î·ã¤·¤µ¤Ç¥Á¥å¡¼¥Ö¤¬È´¤±¤Æµ¡³£¤Î·Ù¹ð²»¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Ú¸À¡£Åö¤ÎÍÂ¼¤Ï¡Ö¼ºÎé¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Î»ö·ï¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËËÜºî¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Å·Ìî´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿»þ¡¢»ä¤â¼çÉØ¤Ç»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ëÊì¿Æ¤Ç¤·¤¿¡£Æü¡¹À¸³è¤¹¤ëÃæ¤Ç¡È¼çÉØ¤È¤Ï¤³¤¦¡É¡ÈÊì¿Æ¤È¤Ï¤³¤¦¡É¤È¤¤¤¦°°Õ¤Î¤Ê¤¤·è¤á¤Ä¤±¤ËÂÐ¤·¤Æ°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¡Ø¼çÉØ¤¬¶â¤ÎÌ©Í¢¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë°Õ³°À¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢Î¢ÀÚ¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÄË²÷¤Ç¤·¤¿¡£Ê¿ÏÂ¤½¤¦¤Ê¼çÉØ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ë¶½Ì£¤ò¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ½ºî¤ÎÆ°µ¡¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶áÂÎ¸³¤·¤¿¥¢¥Ã¤È¶Ã¤¯½ÐÍè»ö¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ÍÂ¼¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î³¹¤òÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡ÄÉáÄÌ¤ËÍÂ¼²Í½ã¤¬¥³¥±¤Þ¤·¤¿¡£¥º¥Ü¥ó¤Î¿þ¤òÆ§¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¡£²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«½Ö»þ¤ËÈ½ÃÇ¤Ç¤¤º¤ËÃÏÌÌ¤ò³ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¹ðÇò¡£¸½¾ì¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¹¤ê¤à¤¤¤¿¤À¤±¤ÇÁ´Á³Âç¾æÉ×¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂç»ö¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê30²á¤®¤ÆµÞ¤ËÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤Ã¤Æ´í¤Ê¤¤¡£Â¤¬¤â¤Ä¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡×¤È²ÃÎð¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤³¤È¤ò¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤ÇÍÂ¼¤Ï½é¤ÎÊì¿ÆÌò¡¢Æî¤Ï½é¤ÎÇ¥ÉØÌò¤ËÄ©¤ó¤À¡£ºîÃæ¤Ç¤â½é¤á¤Æ¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à½÷À¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢2026Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î½éÂÎ¸³¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÍÂ¼¤Ï¡Ö¤È¤¢¤ëµÓËÜ²È¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ë½é¤á¤Æ»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¡×¡¢Æî¤Ï¡Ö¼Ö¤Î¶µ½¬½ê¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤¿¤³¤È¡×¡¢±öÌî¤Ï¡ÖÍî¸ì¤ÈÀ¼Í¥¤Ë½éÄ©Àï¡×¡¢ÀÄÌÚ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ª¶â¤Ç½é¤á¤Æ¼«Å¾¼Ö¤òÇã¤Ã¤¿¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥Þ¥¸¥«¥ë¡¦¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ä¥¢¡¼¡Ù¤Ï¡¢6·î19Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍÂ¼²Í½ã¡¢¹õ¤ÎÁõ¤¤¤Ç¡È¶â²ô¡É¤òÇØ¤ËÅÐ¾ì
¡¡Ëþ°÷¸æÎé¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎÆü¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¶â²ô¥Ñ¥Í¥ë¤¬º¸±¦¤Ë³ä¤ì¤ë¤È¡¢¸½¤ì¤¿¤Î¤ÏÍÂ¼¤ÈÆî¡£¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê±é½Ð¤ËÇï¼ê³åºÓ¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ëÃæ¡¢±öÌî¡¢ÀÄÌÚ¡¢¤½¤·¤ÆÅ·Ìî´ÆÆÄ¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Öº£Æü¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥´¡¼¥ë¥É¤Î¤â¤Î¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤ª´ê¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£»ä¤Ï¥µ¥ó¥À¥ë¤Ç¤¹¡×¤ÈÈù¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤é¼«¤é¤ÎÂ¸µ¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥µ¥ó¥À¥ë¤ò»Øº¹¤·¤¿¡£Æî¤Ï¥´¡¼¥ë¥É¥Ü¥¿¥ó¡¢±öÌî¤Ï¥´¡¼¥ë¥É¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡¢ÀÄÌÚ¤Ï¥´¡¼¥ë¥É¥á¥¬¥Í¡¢´ÆÆÄ¤Ï¥´¡¼¥ë¥É¥Ô¥¢¥¹¤È¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¡È¥´¡¼¥ë¥É¡É¤ÇÃÅ¾å¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡·àÃæ¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥í¥±¤â¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¡£»£±Æ¤Î»×¤¤½Ð¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ÍÂ¼¤Ï¡¢¡ÖÌë¤Ï»þ´Ö¤¬¤¢¤ëÆü¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¶â¤ÎÌ©Í¢Ãç´Ö¤È¤·¤ÆÏÂ²Î»Ò¤È¹ÔÆ°¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ë¡¢Ì¤º§¤ÇÇ¥ÉØ¡¢Ãù¶â¥¼¥í¤Î¥¥ã¥Ð¾î¡¦ËãÍ³¤ò±é¤¸¤¿Æî¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ï½ë¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È°Õ³°¤Ê¶ìÏ«¤ò¹ðÇò¡£
¡¡ÍÂ¼¤Ï¤³¤ì¤Ëð÷¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¸½ÃÏ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤âÆ±¤¸Ç®ÎÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ»£±Æ¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£Îä¤¿¤¤°û¤ßÊª¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿´¸¯¤¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢Ìµ»ö¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¸½ÃÏ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡±öÌî¤ÏºÊÌò¤ÎÍÂ¼¤ÎÇ®±é¤Ë¶ÃØ³¡£ÉÂ±¡¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Çºª¿ç¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡¢¡ÖÍÂ¼¤µ¤ó¤¬ËÍ¤ò¥Ð¥ó¥Ð¥óÃ¡¤¯¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¤¹¤´¤¯ÄË¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥Ó¥¯¤È¤â¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»×¤ï¤ºÆ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡Å·Ìî´ÆÆÄ¤â¡¢¡Ö»ä¤â¸«¤Æ¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Õ³°¤È¤¤¤¯¤Ê¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î·ã¤·¤µ¤Ç¥Á¥å¡¼¥Ö¤¬È´¤±¤Æµ¡³£¤Î·Ù¹ð²»¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Ú¸À¡£Åö¤ÎÍÂ¼¤Ï¡Ö¼ºÎé¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Î»ö·ï¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËËÜºî¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Å·Ìî´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿»þ¡¢»ä¤â¼çÉØ¤Ç»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ëÊì¿Æ¤Ç¤·¤¿¡£Æü¡¹À¸³è¤¹¤ëÃæ¤Ç¡È¼çÉØ¤È¤Ï¤³¤¦¡É¡ÈÊì¿Æ¤È¤Ï¤³¤¦¡É¤È¤¤¤¦°°Õ¤Î¤Ê¤¤·è¤á¤Ä¤±¤ËÂÐ¤·¤Æ°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¡Ø¼çÉØ¤¬¶â¤ÎÌ©Í¢¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë°Õ³°À¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢Î¢ÀÚ¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÄË²÷¤Ç¤·¤¿¡£Ê¿ÏÂ¤½¤¦¤Ê¼çÉØ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ë¶½Ì£¤ò¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ½ºî¤ÎÆ°µ¡¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶áÂÎ¸³¤·¤¿¥¢¥Ã¤È¶Ã¤¯½ÐÍè»ö¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ÍÂ¼¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î³¹¤òÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡ÄÉáÄÌ¤ËÍÂ¼²Í½ã¤¬¥³¥±¤Þ¤·¤¿¡£¥º¥Ü¥ó¤Î¿þ¤òÆ§¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¡£²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«½Ö»þ¤ËÈ½ÃÇ¤Ç¤¤º¤ËÃÏÌÌ¤ò³ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¹ðÇò¡£¸½¾ì¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¹¤ê¤à¤¤¤¿¤À¤±¤ÇÁ´Á³Âç¾æÉ×¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂç»ö¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê30²á¤®¤ÆµÞ¤ËÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤Ã¤Æ´í¤Ê¤¤¡£Â¤¬¤â¤Ä¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡×¤È²ÃÎð¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤³¤È¤ò¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤ÇÍÂ¼¤Ï½é¤ÎÊì¿ÆÌò¡¢Æî¤Ï½é¤ÎÇ¥ÉØÌò¤ËÄ©¤ó¤À¡£ºîÃæ¤Ç¤â½é¤á¤Æ¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à½÷À¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢2026Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î½éÂÎ¸³¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÍÂ¼¤Ï¡Ö¤È¤¢¤ëµÓËÜ²È¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ë½é¤á¤Æ»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¡×¡¢Æî¤Ï¡Ö¼Ö¤Î¶µ½¬½ê¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤¿¤³¤È¡×¡¢±öÌî¤Ï¡ÖÍî¸ì¤ÈÀ¼Í¥¤Ë½éÄ©Àï¡×¡¢ÀÄÌÚ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ª¶â¤Ç½é¤á¤Æ¼«Å¾¼Ö¤òÇã¤Ã¤¿¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥Þ¥¸¥«¥ë¡¦¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ä¥¢¡¼¡Ù¤Ï¡¢6·î19Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£